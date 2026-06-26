Si chaque soir, chercher une nouvelle histoire, qui pourrait convenir pour les enfants et le parent qui raconte, devient un véritable casse-tête alors Béatriz Martín Vidal pourrait vous proposer une bonne solution !

Informations et résumé

✍️ Auteur Béatriz Martín Vidal 📖 Nombre de pages 48 📅 Date de parution 08/04/2026 🏢 Éditeur Grasset Jeunesse 🪙 Prix 19.90€ Connaisssez-vous le tour de magie le plus incroyable du monde ? Et, connaissez-vous les ingrédients nécessaires pour le réaliser ?

Vous saurez en tout en vous plongeant dans ce grand livre aux couleurs chatoyantes, mais, chut… c’est un secret !

Ce que j’en pense

Le principe du Tour de Magie le Plus Incroyable du Monde est simple mais très efficace : transformer un tour de magie en véritable expérience de lecture.

Dès les premières pages, le magicien créé une connivence, il nous invite dans son monde. On brise la barrière pour passer de lecteur à vrai spectateur de ce tour de magie.

Le lecteur est invité à suivre une histoire qui joue sur la curiosité, l’attente et le secret. Cette approche crée un petit effet de suspense qui fonctionne particulièrement bien dans un album pour enfants.

Le plus gros point fort de ce livre réside dans les illustrations qui sont tout bonnement magnifiques.

Les contrastes, les couleurs et la composition des images donnent à l’ensemble une vraie présence, presque cinématographique.

Ce n’est pas simplement une histoire mais vraiment une expérience d’images graphiques qui vient sublimer le conte.

Personnellement, je trouve que ce grand format aux dessins dignes de tableaux marche parfaitement. Il fonctionne aussi bien pour les petits que les plus grands. Il ne vous reste plus qu’à découvrir Le Tour de Magie le Plus Incroyable du Monde de Béatriz Martín Vidal, … et surtout le lire tout autour de vous ! Après Petit Chaperon qui avait déjà convaincu la rédaction, Béatriz Martín Vidal s’impose comme une autrice à suivre !

A bientôt pour de nouveaux tests !

Jibé

Merci aux éditions Grasset Jeunesse pour l’envoi du livre !