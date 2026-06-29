Il faut croire qu’Ice-Watch aime bien me réconcilier avec les montres connectées. Après plusieurs tentatives plus ou moins convaincantes, souvent terminées par un abandon discret au fond d’un tiroir, voici donc la ICE smart TKS 2.0. Et cette fois, le premier contact est clairement différent. Pas forcément parce qu’elle promet de révolutionner le marché, mais parce qu’elle coche une case que beaucoup de montres connectées oublient encore trop souvent : être vraiment jolie au poignet.

Après avoir récemment testé le modèle Chrono et l’Ice Forever, qui m’avait franchement séduit par son look, cette TKS 2.0 arrive avec une proposition assez simple : reprendre l’essentiel d’une smartwatch moderne, mais dans un habillage beaucoup plus chic. Le modèle testé ici, avec son bracelet métal, joue clairement la carte de la montre habillée. Et ça fonctionne. Là où certaines concurrentes donnent encore l’impression de porter un petit smartphone carré au poignet, celle-ci garde une certaine finesse, une ligne plus discrète, presque bijou. Ce n’est pas un détail : au quotidien, une montre connectée, on la voit tout le temps.

Une connectée plus sage que spectaculaire

La ICE smart TKS 2.0 ne cherche pas à jouer dans la même cour qu’une Apple Watch ou une Galaxy Watch ultra complète. Et quelque part, ce n’est pas plus mal. On retrouve les fonctions attendues : notifications, appels Bluetooth, podomètre, suivi du sommeil, fréquence cardiaque, oxygène dans le sang, pression artérielle, météo, contrôle de la musique ou encore déclenchement photo à distance. Sur le papier, c’est complet pour un usage quotidien, surtout si l’on cherche avant tout une montre pratique, simple et agréable à porter.

L’écran AMOLED de 1,41 pouce fait aussi partie des bons points. Il permet d’avoir un affichage propre, lisible, et suffisamment moderne pour ne pas donner l’impression d’utiliser un gadget au rabais. L’always-on est également présent, même si c’est typiquement le genre de fonction à utiliser avec modération si l’on veut préserver la batterie.

Et justement, l’autonomie est l’un des points les plus intéressants du modèle. Ice-Watch annonce entre 3 et 7 jours d’utilisation normale, avec jusqu’à 15 jours en veille. Dans les faits, il faut surtout comprendre que la fréquence de recharge dépendra beaucoup de votre usage. Avec les notifications activées, un peu de suivi santé et une utilisation raisonnable, on peut viser plusieurs jours sans stress. En revanche, si vous multipliez les appels Bluetooth, l’écran toujours allumé et les fonctions connectées, il faudra plutôt tabler sur une recharge tous les trois ou quatre jours. Ce n’est pas miraculeux, mais c’est plutôt confortable, surtout face à des modèles plus ambitieux qui réclament parfois leur chargeur tous les soirs.

Le bon compromis pour ceux qui veulent surtout une belle montre

Ce qui me plaît le plus avec cette ICE smart TKS 2.0, c’est qu’elle assume son positionnement. Elle ne prétend pas remplacer une montre sportive très avancée, ni devenir un mini-centre de contrôle pour obsédé de statistiques. Elle vise plutôt celles et ceux qui veulent une montre connectée élégante, simple, suffisamment complète et pas trop chère.

À 169 € dans plusieurs déclinaisons, le tarif reste doux pour une montre connectée au design travaillé. Les versions à bracelet métal peuvent grimper selon les finitions, mais l’ensemble conserve une cohérence tarifaire intéressante. On paie ici autant le style que les fonctionnalités, et c’est justement ce qui fait son charme.

Tout n’est pas parfait pour autant. Les amateurs de sport très précis regretteront l’absence de GPS intégré, et les mesures santé doivent rester des indicateurs de confort, pas des données médicales à prendre au pied de la lettre. Mais pour un usage quotidien, avec un vrai effort sur le design, la finesse et l’élégance, cette ICE smart TKS 2.0 réussit plutôt bien son pari. Elle donne moins l’impression de porter une montre connectée… et davantage celle de porter une montre tout court. Et franchement, pour moi, c’est déjà une belle victoire.