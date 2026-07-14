Huit ans, c’est le temps nécessaire pour que Blue Prince émerge dans le monde du jeu vidéo. Huit ans que Tonda Ros, le créateur du jeu, a passé à peaufiner son jeu, rejoint en cours de développement par d’autres personnes, dans son studio indépendant Dogubomb. Et, voici comment cet ovni vidéoludique débarque en 2025 sur quasi toutes les plateformes. Toutes ? Non, la Switch 2 attendait patiemment son tour, chose faite en mars 2026.

Déjà commencé sur PC pour ma part, j’avais hâte de mettre la main sur cette version plus transportable du titre, adaptée à des parties à la fois longues ou très rapides.

Si vous suivez l’actualité vidéoludique, il est forcément difficile que vous soyez passés à côté des retours de Blue Prince l’année dernière, et évidemment la plupart sont dithyrambiques sur le titre. Et, sans même spoiler mon test, c’est de toute façon clairement mérité, il mérite le titre de Goty indépendant sans aucun problème.

C’est quoi Blue Prince ?

Blue Prince c’est avant tout une histoire. Vous incarnez Simon, un jeune homme qui, à la suite de la perte de son grand-père, vient d’hériter d’un mystérieux manoir sur le domaine de Mt Hallow. En vue à la première personne, vous allez explorer les lieux et tenter de découvrir le mystère de la porte nᵒ 46 à ouvrir. Pourquoi 46 ? Parce que tout le gameplay du titre est articulé principalement sur le manoir, composé d’une grille de 5 colonnes sur 9 lignes vides, soit 45 cases. En partant de la base de cette grille, qui correspond à l’entrée principale du manoir, vous devrez tenter d’ouvrir chaque porte, et décider sous quelle forme la pièce suivante va apparaitre.

Chaque jour, vous bénéficierez d’un nombre de pas défini, chaque pas correspondant à un déplacement dans une pièce, qu’elle soit nouvelle, ou que vous fassiez un aller-retour dans les pièces déjà présentes. Une fois le nombre de pas restant épuisé, vous devrez volontairement stopper votre exploration du jour, et vous reposer pour tout recommencer le lendemain.

Comme dit plus tôt, chaque porte ouverte vous mènera à un choix entre 3 pièces différentes, et vous ne devrez en choisir qu’une. Un cul-de-sac, une pièce à multiples embranchements, ou un simple couloir, le choix sera vaste. Sachez en plus qu’aucune pièce n’est identique, et que son contenu peut être influencé par son placement, que ce soit à l’ouest ou à l’est du manoir, mais aussi dans votre progression vers le nord et la fameuse porte n°46. Certaines pièces réservent son lot de surprises, avec parfois des « boutiques », ou des énigmes à résoudre. D’autres pièces sont bien plus complexes, et peuvent avoir de l’influence sur d’autres pièces futures ou déjà présentes sur la grille de jeu. Pour corser un peu le titre, certaines pièces nécessiteront de dépenser des gemmes pour les obtenir, et dans d’autres situations, certaines pièces ne seront pas visibles avant de les choisir. De la même manière, certaines portes et coffres seront verrouillés, et nécessiteront cette fois une clé pour pouvoir être ouverts. Qui plus est, vous trouverez également en fouillant divers objets, permettant de faire des actions supplémentaires, comme par exemple un marteau permettant de casser le verrou des coffres, un passe partout pour ouvrir certaines portes sans clés, ou d’autres outils comme un détecteur de métaux, une pelle, une boussole, etc. Chaque objet permettra de faire pencher en votre faveur l’exploration, même si, de la même manière que les pièces à choisir, ces objets apparaîtront de manière aléatoire en jeu.

Vos premières parties risquent d’ailleurs d’être un peu frustrantes, vous n’obtiendrez pas toujours ce que vous souhaitez, et après une poignée de pièces posées, vous vous retrouverez littéralement face à une impasse, ou à court de clés pour ouvrir la prochaine porte, coupant court votre progression du jour. Mais à force de progresser, de découvrir de nouvelles pièces que vous n’aviez jamais eues jusqu’ici, en consultant les nombreux documents disséminés un peu partout, vous obtiendrez des indices sur le fonctionnement de certaines pièces, ainsi que des objets spéciaux permanents qui pourront largement modifier le cours de vos journées. Plus que ça, vous débloquerez également certaines zones du domaine, inaccessibles au départ, et cela changera radicalement votre vision de l’énigme principale du jeu. Car finalement plus que le manoir, c’est le domaine complet qui influe sur l’ouverture de la porte finale, et la clé ne se trouvera d’ailleurs pas dans le manoir, mais dans un autre endroit accessible en cours de jeu, que je vous laisse évidemment découvrir.

L’ingéniosité du gameplay, c’est véritablement l’évolution de celui ci, le fait que chaque journée est différente de la précédente, que vous puissiez crier Eureka ! quand vous avez ouvert un des sas d’accès à la porte n°46, et qu’au final cela n’apporte que de nouveaux questionnements sur la résolution du jeu. Même le jeu terminé, à l’ouverture de la porte nᵒ 46, il restera des mystères à découvrir, et vous pourrez continuer l’exploration pour creuser encore plus sur l’histoire autour du très spécial domaine Mt Hallow.

C’est bien Blue Prince ?

Vraiment, le titre est génial. Mais encore une fois, il va falloir être persévérant, et comme l’indique le début du jeu, ne pas hésiter à prendre des notes, faire des captures d’écran, et prendre sa patience en main, car les énigmes sont véritablement des casse-têtes pour certaines. Le jeu laisse quand même assez souvent dans le flou, et il n’est pas rare d’être tenté de jeter un œil à une soluce quand on tourne un peu en rond. Sans compter que le jeu est en anglais intégral, et dans un anglais plutôt soutenu, il faudra tout de même bien le maitriser pour ne pas se retrouver à passer à côté d’un indice indispensable à votre progression. Quand on obtient un bonus de 20 pas supplémentaires par jour, de l’argent ou des gemmes au départ de chaque journée, cela va aussi grandement nous aider, mais ça n’est pas accessible tout de suite non plus, évidemment.

C’est beau, Blue Prince ?

Doté de son esthétique propre, en cell-shading, Blue Prince émerveille par son côté livre d’histoires/de contes. Le manoir façon époque victorienne cache aussi une ingénierie plus futuriste qu’il n’en a l’air. Les musiques jazzy donnent également un côté nostalgique au titre, un peu comme ces vieilles musiques d’ascenseurs dans les années 1900. Sur Switch 2, le rendu est très propre, semblable à l’expérience PC du titre, avec une résolution un peu en deçà évidemment, mais qui reste plus que correcte en mode docké ou portable. Pas de ralentissement à proprement parler sur cette version.

Goty intemporel

Certains titres peuvent passer plusieurs décennies sans perdre de leur charme et de leur génie, et Blue Prince est pour moi l’un de ceux-là. On sent que Tonda Ros a vraiment pris le temps de peaufiner son titre, fort de ses huit longues années de développement, pour rendre un titre abouti et techniquement irréprochable. Le rythme lent, et les énigmes parfois ardues réservent cependant le titre aux joueurs les plus patients, les mêmes qui ont fini les Monkey Island sans jeter un œil aux soluces. Mais, ça n’est pas un point négatif, bien au contraire, le jeu dévoile son trésor à ceux qui le méritent de la même manière qu’un souls-like délivre du plaisir à force d’échecs et de morts. Soyez prévenus que si vous accrochez au titre, vous serez probablement aspirés par celui ci pendant plusieurs dizaines d’heures, sans aucun doute.