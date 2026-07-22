Après les teintes pastel très réussies des G2 Flow, Pilot continue de considérer le stylo comme autre chose qu’un simple outil abandonné au fond d’un tiroir. Avec la collection FriXion Friends, la marque adopte cette fois un univers plus enfantin, particulièrement coloré, avec une série de motifs joyeux qui ne passent pas inaperçus.

Nous avons pu découvrir toute la gamme, composée d’une dizaine de modèles. À la maison, petits et grands ont rapidement adopté leurs illustrations pleines de couleurs. L’ensemble vise probablement d’abord les écoliers, mais reste suffisamment joli pour trouver sa place sur le bureau d’un adulte qui n’a pas encore renoncé à un peu de fantaisie.

Un détail m’a tout de même légèrement perturbé : la couleur du corps ne correspond pas toujours à celle du capuchon. On peut donc facilement croire que la teinte extérieure indique celle de l’encre, alors que tous les modèles écrivent en bleu. Rien de vraiment gênant à l’usage, mais mon petit besoin de cohérence visuelle aurait apprécié que tout ce beau monde soit mieux assorti.

Écrire, effacer… et chercher la trace

Le principal intérêt du FriXion Ball reste évidemment son encre thermosensible. Une gomme intégrée à l’extrémité du stylo permet de faire disparaître ce que l’on vient d’écrire grâce à la chaleur produite par le frottement. Sur le papier, la promesse est séduisante. Dans la pratique, j’étais nettement plus sceptique.

Ces doutes ont rapidement disparu, exactement comme l’encre. L’effacement fonctionne remarquablement bien et ne laisse aucune trace visible. Il faut réellement savoir où l’on a écrit pour espérer retrouver quelque chose. Seule une légère empreinte peut subsister dans le papier lorsque l’on appuie fortement avec la pointe, mais elle n’a rien à voir avec les résidus laissés par certains anciens stylos effaçables. Il est ensuite possible de réécrire immédiatement au même endroit, sans abîmer la feuille.

Cette technologie implique néanmoins une petite précaution : l’encre réagissant à la chaleur, mieux vaut réserver le FriXion aux cahiers, agendas et notes du quotidien plutôt qu’aux documents importants ou officiels.

Une écriture qui n’a rien d’un compromis

Le système d’effacement ne se fait pas au détriment du confort. Avec sa pointe moyenne de 0,7 mm et son trait de 0,35 mm, le FriXion Friends offre une écriture fluide, régulière et agréable. Le ressenti se montre très proche de celui des G2 Flow testés récemment, avec même un léger avantage pour le FriXion, dont l’encre a tendance à moins baver.

Les deux gammes partagent également une qualité appréciable : les stylos sont rechargeables. Une fois l’encre épuisée, il n’est donc pas nécessaire de jeter ces modèles dont le design constitue justement une bonne partie de l’intérêt.

Vendu 2,85 € à l’unité, le FriXion Friends réussit finalement son double pari. Il apporte une touche ludique assez assumée au quotidien tout en proposant un véritable confort d’écriture et un système d’effacement qui tient parfaitement ses promesses. Le design attirera d’abord l’œil, mais c’est bien l’efficacité du stylo qui donne envie de continuer à l’utiliser.