Les cils et les sourcils peuvent perdre en densité ou devenir plus fragiles au fil du temps, notamment après une période de stress, de fatigue ou certains bouleversements hormonaux. Novara Paris s’est spécialisée dans ce domaine avec deux sérums distincts : l’un destiné aux cils, l’autre aux sourcils.

La marque française mise sur une routine quotidienne assez simple, pensée pour renforcer la fibre, limiter la casse et accompagner la pousse naturelle. Après plusieurs semaines d’utilisation, les premières impressions sont plutôt encourageantes, avec des cils et des sourcils qui semblent progressivement plus soignés et mieux structurés.

Un format click pen précis et agréable à utiliser

Le premier élément convaincant vient du format choisi. Les deux sérums se présentent sous la forme de stylos fins équipés d’un pinceau et d’un système à clic. Une pression permet de faire remonter une petite quantité de produit jusqu’à l’embout, ce qui facilite le dosage et évite d’en appliquer excessivement.

Pour les cils, le sérum s’utilise le soir au ras de la frange supérieure, comme un trait d’eyeliner très fin. La version destinée aux sourcils s’applique directement sur les zones concernées. Dans les deux cas, le geste devient rapidement naturel et s’intègre facilement à une routine de soin quotidienne.

La texture légère constitue également un bon point. Elle ne laisse pas de sensation grasse particulièrement gênante et permet de poursuivre sa soirée sans avoir l’impression d’avoir ajouté une étape contraignante à sa routine. Le format fermé et précis paraît par ailleurs plus hygiénique que certains applicateurs classiques qui nécessitent de replonger régulièrement l’embout dans un flacon.

Une formule ciblée et des premières impressions positives

Les sérums Novara Paris sont fabriqués en France et affichent une formule composée à 96 % d’ingrédients d’origine naturelle. Parmi les principaux actifs figurent le Biotinyl-GHK, un peptide utilisé pour soutenir la croissance et renforcer la structure du poil, la biotine, ainsi que le panthénol, aussi appelé provitamine B5, apprécié pour ses propriétés hydratantes et assouplissantes.

Au fil des applications, la routine donne surtout l’impression de mieux entretenir les cils et les sourcils. La fibre semble plus souple et l’ensemble paraît progressivement mieux dessiné, sans effet artificiel ni sensation de produit lourd. Les changements restent naturellement subtils, mais la régularité d’utilisation semble commencer à porter ses fruits.

Novara Paris recommande une utilisation quotidienne pendant un à trois mois selon l’effet recherché, puis une application hebdomadaire en entretien. Le sérum est proposé à 49,90 euros pour une cure d’un mois et à 84,90 euros pour trois mois.

Avec leur application précise, leur texture discrète et leur composition bien pensée, les sérums Novara Paris proposent une routine accessible et agréable à tenir au quotidien. Un soin ciblé qui trouve facilement sa place dans la salle de bains et qui laisse une impression globalement positive dès les premières semaines.