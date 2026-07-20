Il y a des jeux que l’on apprécie dès la première partie… et puis il y a ceux qui donnent immédiatement envie d’en refaire une. Market Fresh fait clairement partie de cette deuxième catégorie. Derrière ce marché coloré de fruits et légumes se cache un jeu de réflexion bien plus malin qu’il n’y paraît. Accessible dans ses règles, mais étonnamment riche dans ses choix, il nous a séduits par son équilibre entre plaisir immédiat et envie constante de progresser.

Un marché où chaque décision compte

Dans Market Fresh, chaque joueur gère son propre étal. À son tour, il récupère une caisse de fruits ou de légumes avant de la placer sur son plateau personnel. Là où le jeu devient particulièrement intéressant, c’est que les caisses s’empilent les unes sur les autres : seules certaines parties restent visibles, ce qui influence directement le score obtenu au moment du placement. En parallèle, il faut également surveiller les différentes familles de produits afin d’obtenir les majorités en fin de partie et recruter les meilleurs maraîchers, qui rapporteront eux aussi de précieux points. Très vite, on comprend qu’il est impossible de se concentrer sur un seul objectif. Il faut réussir à jongler entre plusieurs façons de marquer des points : optimiser le placement de ses caisses, préparer les majorités, choisir les bons maraîchers… et accepter parfois de sacrifier une stratégie pour en sauver une autre. C’est précisément ce qui rend le jeu aussi satisfaisant.

Un empilement tout simplement génial

La grande idée de Market Fresh, c’est cette mécanique d’empilement. Sur le papier, cela paraît presque anecdotique. En pratique, c’est brillant. Chaque nouvelle caisse masque une partie des précédentes, obligeant à réfléchir plusieurs coups à l’avance. On construit littéralement son étal en trois dimensions, et chaque décision modifie les possibilités futures. C’est simple à comprendre, original et extrêmement plaisant à manipuler.

Un matériel qui donne envie de jouer

Impossible de ne pas parler du matériel : les petites caisses en plastique sont magnifiques. Elles donnent immédiatement envie de manipuler le jeu et participent énormément au plaisir de la partie. Le plateau est coloré sans être chargé, l’ensemble est lisible et particulièrement soigné. On sent que tout a été pensé pour rendre ce marché vivant et attrayant.

Une signature que l’on reconnaît

Difficile de ne pas évoquer Michael Kiesling, co-auteur du jeu avec Wolfgang Kramer. Michael Kiesling est notamment le créateur du célèbre Azul, un jeu que nous adorons à la maison. Et, sans que Market Fresh ne cherche à l’imiter, on retrouve cette même élégance dans la conception : des règles accessibles, des choix permanents et cette impression qu’il y a toujours moyen de mieux jouer la prochaine fois. Ce n’est pas un nouveau Azul. C’est une proposition différente, avec sa propre identité, mais portée par cette même philosophie de design où une mécanique simple génère une vraie profondeur.

Des parties rapides… qui donnent envie d’enchaîner

Les parties durent une quarantaine de minutes, mais elles passent à une vitesse folle. On reste constamment impliqué, les tours s’enchaînent sans temps mort et, une fois le décompte terminé, la première réaction autour de la table est souvent : « On en refait une ? Cette fois, je crois que j’ai compris comment optimiser mon étal. » C’est probablement le plus beau compliment que l’on puisse faire à un jeu.

Notre avis

Market Fresh est une excellente surprise. Sous ses airs de jeu familial très coloré se cache un véritable jeu d’optimisation où il faut savoir gérer plusieurs objectifs en même temps. La mécanique d’empilement est une idée aussi simple qu’ingénieuse, le matériel est superbe et les parties donnent immédiatement envie de s’améliorer.

Si vous aimez les jeux de stratégie accessibles, les choix permanents et les mécaniques élégantes à la Azul, vous devriez vraiment jeter un œil à ce petit marché. Chez nous, il a fait l’unanimité… et il risque de revenir très souvent sur la table.

Acheter sur Philibert