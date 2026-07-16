Les cherche & trouve, ce sont les jeux intemporels que l’on retrouve plutôt à la mode ces derniers temps pour les enfants mais également pour les adultes. Le célèbre « Où est Charlie ? » en est l’exemple même, mais on trouve parfois des jeux qui vont un peu plus loin que la base des règles du genre.

Les Cubes Puzzle de Nono nous proposent donc une variante sur le même thème, adaptée aux enfants à partir de 3 ans.

Dans la boite de jeu, qui sert aussi de base pour jouer, on trouve plusieurs éléments :

9 cubes avec 5 illustrations sur 5 faces, et un trou permettant de voir l’intérieur du cube sur la 6iéme

5 fiches histoires, avec d’un côté une histoire écrite avec 6 mots mis en images, et de l’autre ces 6 images affichées dans un grand format à poser sur l’arrière de la boite sur la partie surélevée

5 images servant à mettre au fond de la boite, correspondant chacune à une des histoires du jeu, avec une face en couleur et une face en noir & blanc

Le principe de chaque partie est très simple. En compagnie d’un ou plusieurs enfants, vous allez poser une des fiches histoire sur son support, et placer au fond de la boite, dans la plus grande partie, l’image correspondante.

À vous ensuite de lire l’histoire aux enfants, et de mettre en évidence les objets illustrés, qui seront à retrouver pour former le puzzle dans l’ordre correct.

Une fois terminé, les enfants devront s’emparer des cubes, et trouver la face correspondant à l’illustration, mais en faisant attention aux détails de l’histoire, car 3 cubes comportent une image erronée (objet différent, couleur différente, nombre d’objets différents, ect..). Si l’enfant pense avoir trouvé le bon cube, il peut vérifier dans le trou de la 6iéme face, et voir le dessin au fond du cube. C’est un lapin ? Bravo, le cube est correct, il peut le placer dans la grande ouverture de la boite sur l’image correspondante. C’est un oiseau ? Oups, ça n’est pas le bon cube, il peut donc le mettre de côté et le mettre dans l’ouverture du fond, qui peut recevoir jusqu’à 3 cubes erronés.

La règle de base impose que la partie est perdue si les 3 cubes oiseaux sont trouvés et que le puzzle n’est pas terminé. Le jeu est simple, et les parties s’enchainent rapidement. Si vous souhaitez corser un peu les choses, vous pouvez placer au fond de la boite l’image en noir&blanc, où retourner la fiche histoire pour afficher en gros les illustrations à trouver sur les cubes, facilitant dans ce cas le jeu.

Au bout de quelques parties, et après les cinq histoires lues, nos deux enfants qui ont participé au jeu se sont vite rendus compte que les règles pouvaient être contournées. Plutôt que de trouver l’image correspondante, ils se sont vite mis à regarder au fond des cubes pour voir s’ils voyaient le lapin pour trouver quel cube était le bon. En soi, ça n’est pas forcément d’une grande importance, mais cela simplifie quand même un peu vite le jeu.

Niveau durée de vie, le jeu va cependant vite trouver ses limites : une fois les 5 histoires lues, et au bout de quelques parties, les enfants connaitront tout par cœur, ne laissant plus le choix au hasard. Proposé à un tarif de 17,99€, le jeu ciblera plus particulièrement les plus petits aux alentours de 3-4 ans maximum pour ne pas les lasser trop vite.

Auteurs Marie Fort, Wilfried Fort

Illustrateur Jérémy Parigi

Éditeur Loki

Langue Français