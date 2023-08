Découvrons ensemble la suite tant attendu de la saga d’Auren, bien connue de Booktok ou de Bookstagram !

Vous retrouverez mes chroniques sur les tomes précédents ici:

Résumé du livre

« Je ne le choisis pas. Plus maintenant. Je me choisis. »

Après tout ce qu’elle a traversé, Auren ne veut plus être enfermée dans une prison dorée. Trahie par Midas et cernée par les mensonges, elle ne compte pas rester les bras croisés et se laisser dépérir. Rien ne doit la détourner de son désir de revanche, et surtout pas la présence du puissant roi Ravinger, qui ne la laisse pas indifférente. Cette fois, ce sera elle qui posera le piège… en espérant que son cœur s’en sorte indemne.

Mon avis

Après quelques déceptions après la lecture du second tome, je dois avouer que ce troisième est un véritable coup de coeur. Plus je continue à lire cette saga et plus le récit s’intensifie et se bonifie.

Je vais éviter de m’étaler sur la trame étant donné que je souhaite éviter les spoilers pour ceux qui ne l’aura pas encore lu ou qui découvre la saga !

En somme, j’ai vraiment préféré ce troisième tome aux deux précédents, en effet, la construction des personnages prends vraiment du sens et la plume de l’autrice a subie une amélioration considérable. La lecture de ce livre est d’une fluidité sans nom, c’est tellement agréable. Et quant au développement des personnages, il est notable qu’Auren évolue considérablement au cours de ce volume-ci: elle fait face à son passé pour mieux appréhendé son futur, c’est à la fois difficile à lire mais également beau de voir cette évolution et cette progression de notre personnage principale.

Le final de ce roman me laisse terriblement sur ma faim, c’est inhumain de nous laisser avec un suspens pareil ! J’ai vraiment hâte de poursuivre ma découverte avec le prochain volume, rapidement je l’espère!