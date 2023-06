Je remercie fortement Myriam pour l’envoi de ce second tome de La Saga d’Auren enfin débarquée en France!

Vous pouvez retrouver la chronique vers le premier volume : ici .

Résumé du livre.

Pendant dix ans, j’ai vécu dans une cage dorée à l’intérieur du château du roi Midas. Mais une nuit a tout changé. »

À présent prisonnière de l’armée du Quatrième Royaume, Auren craint pour sa vie. Elle est la monnaie d’échange qui va soit éteindre le feu, soit déclencher une guerre. Livrée à elle-même, elle ne peut compter sur personne… ou presque.

Car le commandant Rip, connu pour sa brutalité sur le champ de bataille, n’est peut-être pas aussi hostile qu’il le prétend.

Dans le jeu des rois et des armées, Auren devra faire les bons choix pour retrouver sa liberté.

Mon avis.

Avant toute chose je tiens à vous rappeler de consulter les triggers warning. Il s’agit d’une lecture conseillée à un public averti.

Glint a suscité beaucoup d’attentes dès la sortie du premier volume. Effectivement, phénomène de bookstagram ainsi que de booktok, il va sans dire que malgré les fortes critiques de Gild, celui-ci a tout de même attisé la curiosité de plus d’un lecteur!

Dans ce deuxième tome, Raven Kennedy continue d’explorer l’univers riche et complexe qu’elle a créé dans Gild, un volume plus introductif. Les personnages que nous avons rencontrés dans le premier tome sont de retour, et nous en apprenons davantage sur leurs motivations ainsi que sur leurs relations.

J’ai notamment apprécié le fait que certains personnages gagnent en profondeur et en développement, ce qui les rend encore plus intéressants. L’intrigue quant à elle est captivante et pleine de rebondissements, j’ai ressenti moins de longueurs que dans le premier volume. L’action est rythmée et la tension est maintenue à un certain niveau au fil des pages. J’ai été tenue en haleine jusqu’à la dernière page, en regrettant de l’avoir fini si vite !

Ayant un peu plus de recul sur la plume de Raven Kennedy, je trouve celle-ci toujours autant fluide et immersive: celle-ci décrit toujours les scènes, les décors ainsi que son univers à la perfection.

J’ai beaucoup plus accroché au second volume, il relève clairement le niveau. Je suis enthousiaste à l’idée de lire la suite!