Résumé du livre:

À Highbell, dans le château construit au coeur des montagnes gelées, tout est fait d’or. Même moi. » À 15 ans, Auren a échappé à un sombre destin en étant recueillie par le roi Midas, qui transforme tout ce qu’il touche en or. Depuis dix ans, elle se sent choyée et protégée des dangers à l’intérieur de sa cage dorée. Et surtout, elle voue au roi Midas un amour sans limites. Jusqu’à ce que la guerre menace le royaume de Highbell. Pour s’assurer la victoire, Midas décide de passer un accord aux dépens d’Auren. Soudain, les certitudes d’Auren volent en éclats. Sa confiance est brisée, son amour remis en question. Et si tout ce qu’elle pensait savoir sur Midas se révélait faux ?