Plongez dans l’univers sombre de Gothikana, en librairie le 6 septembre !

Avant toute chose, j’aimerais préciser que Gothikana est une lecture qui s’adresse à un public avisé. Il n’est pas à mettre entre les mains de n’importe qui, a n’importe quel âge.

Résumé du livre

Il est le diable. Son interdit. Sa folie.

Verenmore n’a rien d’une université ordinaire. Corvina l’a su dès qu’elle a aperçu les tours gothiques se dresser à travers le brouillard. Ici, elle a enfin une chance de trouver sa place. Alors rien ne la fera fuir. Ni la forêt interdite, dans laquelle elle aime s’aventurer seule, ni les voix étranges qu’elle entend depuis son arrivée, ni même les rumeurs effroyables qui hantent les couloirs de l’école. En revanche, les regards appuyés de Vad Deverell, son professeur de littérature, ont le don de la mettre dans tous ses états. Est-ce parce que Corvina rêve que celui qu’on surnomme le diable aux yeux d’argent soit le premier à poser les mains sur elle ? Ou est-ce dû à ce pressentiment qu’il est étroitement lié aux secrets macabres de Verenmore ? Des secrets que Corvina compte bien découvrir, au risque d’y perdre son cœur… ou la raison.

Mon avis

Gothikana est une dark romance / romantasy dans une ambiance un petit peu à la Mercredi. Nous plongeons au cœur de l’université Verenmore où Corvina est acceptée en première année. C’est une découverte complète pour elle, habituée à être seule avec sa mère et ayant eu une scolarité peu conventionnelle ! Corvina a hâte de débuter cette nouvelle vie et de réaliser de nouvelles expériences dans sa vie, de découvrir des choses nouvelles. Ce n’était pas sans compter sur son professeur de littéraire: le sombre et mystérieux Vad Deverrel. Cependant, celui-ci semble étroitement mêlé aux disparitions inquiétantes qui se perpétuent à Verenmore…

J’ai débuté Gothikana en étant confiante malgré le fait que je n’ai pas l’habitude des dark romances. C’est une très belle découverte, et je pense que je n’oublierais pas Corvina et Vad de sitôt.

L’autrice, RuNyx, nous plonge dans un univers incroyablement bien décrit, j’ai réussi à ressentir l’énergie qui se dégageait de Corvina, de Vad ou encore même de cette sombre et mystérieuse université qui regorge de secrets. J’ai absolument adoré les mystères qui s’épaississent au fur et à mesure, à me demander à qui je pouvais vraiment faire confiance: ça m’a valut de le lire en une après-midi. Le récit est vraiment très bien mené, c’est assez intense.

Nous avons principalement un unique POV, mais quelque fois ( sûrement 3/4 chapitres maximum ) un POV différent, ne faisant qu’accroître le doute et les véritables intentions de chacun. Les personnages sont aussi complet: la relation de Corvina et Vad m’a beaucoup touché et j’ai beaucoup aimé voir leur évolution personnelle au fil des pages.

La fin me laisse perplexe: y’aura-t-il une suite ? J’aimerais beaucoup.

Enfin bref, j’ai vraiment beaucoup aimé dans l’ensemble. Je pense que si vous êtes adepte de romantasy ou de dark romance, foncez en librairie le 6 septembre pour vous le procurer: c’est une petite pépite !