Il y a des films qui arrivent au bon moment, presque au point de sembler écrits pour coller à l’actualité. Gourou fait clairement partie de ceux-là. Alors que les débats autour des influenceurs, du développement personnel et des dérives de certains “coachs” occupent régulièrement les plateaux télé et même l’Assemblée nationale, le film de Yann Gozlan vient taper en plein dans cette zone grise où la fascination se mélange au malaise. Et franchement, difficile de décrocher une fois le film lancé.

Une plongée fascinante dans les dérives du développement personnel

Pierre Niney y incarne Matt, figure ultra médiatique du développement personnel, adulé par des foules entières. Une sorte de gourou moderne qui vend autant du rêve que de la dépendance émotionnelle. Dès les premières minutes, le film installe une tension permanente, presque oppressante, et réussit à maintenir cette intensité jusqu’au bout. C’est fluide, nerveux, parfois même hypnotique. On vit le film à fond, sans véritable temps mort.

Et il faut bien le dire : Pierre Niney est encore une fois excellent. Il a cette capacité assez rare à rendre ses personnages à la fois charismatiques et profondément inquiétants. Même quand Matt devient détestable, on comprend pourquoi les gens gravitent autour de lui. Niney porte littéralement le film sur ses épaules, avec un jeu très physique et constamment habité.

Le casting secondaire fonctionne aussi très bien. Le personnage d’Adèle apporte une vraie justesse émotionnelle, le staff du “gourou” reste discret mais crédible, et le frère de Matt apporte un contrepoint humain particulièrement réussi. Ce sont justement ces personnages secondaires qui empêchent le film de sombrer dans quelque chose de trop caricatural.

Parce que c’est probablement là où Gourou laisse un tout petit goût d’inachevé : la descente aux enfers du personnage principal manque parfois de nuances. Le basculement vers la violence et l’obsession de rester au sommet arrive assez vite, presque brutalement. On comprend évidemment l’idée du scénario, mais cela aurait mérité un développement un peu plus progressif pour rendre la chute encore plus crédible et dérangeante. Le film reste très efficace, mais avec davantage de granularité psychologique, il aurait probablement gagné encore en puissance.

Autre élément intéressant : les nombreux ponts avec le monde réel. Voir apparaître des passages liés à Touche Pas à Mon Poste ou à France Inter renforce énormément le réalisme du récit. Cela donne parfois l’impression d’assister à la trajectoire d’un véritable influenceur français plutôt qu’à une fiction pure.

Une édition enrichie qui pousse encore plus loin le malaise

Du côté du Blu-ray, StudioCanal propose une édition franchement solide. L’image est très propre, avec une belle précision dans les scènes de spectacle et une gestion efficace des contrastes, notamment pendant les séquences les plus sombres ou tendues. La piste audio DTS-HD Master Audio Dolby Atmos fait également le travail avec sérieux, surtout lors des grandes scènes de conférence où la foule et les ambiances prennent beaucoup d’ampleur.

Mais le vrai point fort de cette édition, c’est surtout la présence de deux versions du film : la version cinéma et la version Director’s Cut non censurée. Et pour une fois, ce n’est pas juste un argument marketing glissé sur la jaquette. Cette version longue apporte quelques scènes supplémentaires qui accentuent davantage le malaise autour du personnage de Matt. Certaines séquences rendent ses excès plus dérangeants et poussent encore un peu plus loin la manipulation psychologique qu’il exerce sur son entourage. Cela ne transforme pas totalement le film, mais cette version permet de mieux comprendre jusqu’où le personnage est prêt à aller pour conserver son statut. Elle donne aussi un ton légèrement plus sombre et moins “grand public” à l’ensemble.

Les bonus complètent plutôt bien l’expérience. Les scènes coupées sont intéressantes car elles montrent plusieurs idées qui auraient pu approfondir certains personnages ou certaines situations. On comprend aussi pourquoi certaines ont été retirées pour garder le rythme tendu du montage final. Ce n’est pas le genre de bonus gadget qu’on regarde distraitement avant de retourner au menu principal : il y a un vrai intérêt pour ceux qui ont apprécié l’univers du film.

Au final, ce Blu-ray de Gourou accompagne très bien un thriller psychologique moderne, intense et particulièrement dans l’air du temps. Malgré une évolution du personnage principal parfois un peu trop rapide, le film reste captivant du début à la fin grâce à une mise en scène efficace et surtout un Pierre Niney impressionnant de maîtrise. Une sortie qui mérite clairement le détour, autant pour le film lui-même que pour cette édition enrichie par sa version Director’s Cut et ses bonus bien pensés.