Il y a bientôt trois ans maintenant sortait le quatrième opus majeur de la série Diablo, Diablo IV. Aficionado de la série depuis ma tendre jeunesse, j’avais particulièrement apprécié le titre, résolument plus sombre que Diablo III qui avait fait polémique pour sa palette de couleurs trop claire, et un business model un peu trop axé sur les transactions avec son hôtel des ventes. Blizzard restant à l’écoute des joueurs, le titre avait été affiné et avait finalement rameuté une bonne partie des opus précédents. Une extension était sortie, Reaper of Souls, qui apportait beaucoup de nouveaux contenus qui avaient fait mouche et transformé radicalement l’expérience. À l’époque, Diablo et Diablo II avaient eu aussi le droit à leur extension, apportant toujours du neuf. Diablo IV a reçu, lui, une première extension, Vessel of the Hatred, le 8 octobre 2024, qui avait également amélioré le titre d’origine. Il avait ajouté une nouvelle zone dans Sanctuaire, ainsi que prolongé la continuité de l’histoire commencée dans Diablo IV pour le solo, 10 niveaux supplémentaires pour nos personnages, un nouveau personnage inédit, le Sacre-Esprit, et le retour des mercenaires. La difficulté, bien trop simple dans Diablo IV, avait également été corrigée, avec de nouveaux paliers pour les joueurs les plus aguerris.

Décembre 2025, la cérémonie des Game Awards récompensant les titres phares de l’année, et proposant quelques trailers pour annoncer les futurs titres, dévoile une seconde extension pour Diablo IV, Lord of Hatred. Événement dans la série de Blizzard, ça sera le premier titre qui propose une seconde extension. Pour le meilleur, ou pour le pire ?

L’histoire n’est pas terminée

Côté solo, on avait terrassé Lilith dans le jeu de base, et tenté d’enfermer Mephisto dans un cristal d’âme de manière définitive, jusqu’a se faire trahir à la fin de l’extension, libérant Mephisto dans un corps de chair & d’os. Lord of Hatred reprend là où finit l’extension précédente, avec Neyrelle qui continue de chercher désespérément une solution pour arrêter Mephisto, connu sous le nom d’Akarat sur Sanctuaire. Le Vagabond, le héros que nous incarnons depuis le début, continue de suivre la trace de Neyrelle, en compagnie de Lorath, un ancien Horadrim fatigué par les événements passés, mais toujours fidèle et prêt à en découdre contre le seigneur de la Haine.

Une alliée inattendue fera son retour dans l’histoire, en la personne de Lilith, qui vous aidera dans le monde des esprits pour essayer de détruire définitivement son père et sauver Sanctuaire, qui lui tient à cœur depuis le début. Cela va forcément jouer en la défaveur du Vagabond, cherchant à prouver le côté démoniaque d’Akarat qui se présente comme un saint sauveur, alors que lui-même se fait aider par une démone qu’il a pourtant combattue auparavant.

Arrivant dans la région des îles de Skovos, notre héros découvrira donc une toute nouvelle zone sur la carte de Sanctuaire, territoire occupé par les Amazones et leur reine, traversant des paysages méditerranéens, rappelant un peu la thématique de Titan Quest, jusqu’aux confins d’une zone volcanique en activité. Sa quête l’emmènera à la recherche de morceaux d’une arme ancienne, la lame de Lilith permettant de bannir son père dans le néant, comme Inarius l’avait fait à son époque.

Le scénario reste toujours sous haute tension, avec la menace pesante de Méphisto, et l’impression d’être seul contre tous avec une Reine des Amazones fervente croyante des paroles d’Akarat, Blizzard nous met une pression constante, même si un espoir dans la lumière fera son retour pour nous aider dans notre quête, mais je ne spoilerai pas pour vous laisser la surprise.

Deux nouvelles classes

Deux classes sont ajoutées dans Lord of Hatred, et ce n’est pas complètement une surprise.

Le Paladin fait son grand retour après Diablo II, même si on avait eu le droit au croisé dans Reaper of Souls. Très axé combat au corps à corps, et aptitudes liées à son bouclier, le Paladin se sert aussi d’auras de zones pour aider ses compagnons, en solo ou multi. Le Démoniste, lui, est une classe totalement inédite dans la série. Adepte de magie noire, et de sorts liés à l’utilisation de pouvoirs démoniaques, il va utiliser et même convoquer des hordes de démons à ses ordres pour combattre sur le terrain.

Les deux classes sont assez opposées et combattent de manière différente sur le champ de bataille, amenant de la variété dans les combats, même si on peut retrouver quelques similitudes avec les classes déjà existantes, avec un Paladin s’approchant du gameplay du Barbare au corps à corps tandis que le Démoniste pioche du côté du Nécromancien avec son armée de morts à invoquer. À remarquer d’ailleurs que le Démoniste bénéficie d’une quête spécifique pour activer les éclats d’âme à choisir entre quatre différents, pour booster ses capacités en jeu. Le Paladin pourra compter sur les serments, qui fonctionneront de manière similaire, mais accessibles assez rapidement dans le jeu sans besoin de suivre de quête spécifique.

À voir donc si vous préférez vous la jouer « solo » et faire les dégâts uniquement par le biais de vos armes, ou si vous allez choisir d’invoquer une foule de démons. Pour ma part, ayant essayé les deux, je reste sur une lisibilité plus précise de mes actions, plutôt que de noyer l’écran, au risque de parfois perdre le fil de notre personnage, lorsque des nuées d’ennemis arrivent en renfort. Ma préférence va donc pour le Paladin, même si son côté classique et connu n’apporte pas grande nouveauté dans la progression.

Diablo 2 : Lord of hatred ?

Lord of Hatred marque aussi le retour d’un objet culte, le fameux cube horadrique. Mais, si vous savez, le fameux cube qui permet d’accéder aux mondes des vaches, le fameux niveau caché de Diablo 2. Le retour se fait en fanfare dans Lord of Hatred, avec un cube boosté permettant de faire des fusions bien plus poussées (et moins aléatoires) que dans le second opus, en choisissant des recettes et des prismes d’harmonie à récolter en jeu. Il sera par exemple possible de cibler la transmutation d’un objet en version légendaire, ou de changer les affixes et autres caractéristiques des objets. La particularité du cube sera toutefois de ne plus être transportable, mais plutôt de l’utiliser en ville pour réaliser les transmutations.

On trouvera également un nouvel objet, qui aura un onglet dédié dans votre inventaire, le talisman de Lorath. Il aura ses emplacements d’inventaire dédiés, et on pourra donc récolter dans le loot deux éléments différents, pour les insérer dans ces 6 + 1 emplacements. Le premier, central, accueillera un sceau avec un bonus de caractéristiques et qui débloquera une quantité définie des 6 emplacements (3-4-5 ou 6 donc). Les emplacements recevront les fameux charmes, qui font leur retour sous cette forme. A la différence de Diablo II qui permettait de conserver et de bénéficier des charmes directement dans notre inventaire principal (au détriment de la place restante), dans Lord of Hatred le talisman de Lorath permettra de ne pas empiéter sur l’inventaire de base, mais au détriment du bonus total. Sachant que certains charmes sont complémentaires jusqu’à 3, à l’instar des sets d’équipement, et peuvent faire bénéficier d’un bonus conséquent si on les associe correctement.

Côté expérience et compétences, l’arbre a évolué pour toutes les classes, avec des variantes plus poussées permettant d’affiner encore un peu le gameplay sur nos persos existants, et sur les nouveaux créés pour l’occasion. On peut à présent augmenter notre niveau d’expérience jusqu’au niveau 70 (Vessel of Hatred avait déjà apporté 10 niveaux de plus jusqu’au 60), sachant qu’une fois le maximum atteint, celui-ci disparait pour afficher le niveau de Paragon directement. Encore une idée piquée à Diablo II en passant, comme quoi, il aura laissé des marques indélébiles dans la saga.

Encore du mieux pour le endgame

Vessel of Hatred avait déjà apporté du contenu supplémentaire pour le endgame, et Lord of Hatred en ajoute encore un peu plus. Le plus remarquable étant les plans de guerre qui permettent de définir une liste de quêtes à remplir, pour bénéficier de bonus supplémentaires une fois celles-ci réalisées. Vous pourrez ainsi enchaîner un donjon du cauchemar, les bas-fonds de Kurast, et une moisson infernale dans l’ordre défini pour obtenir un coffre de guerre final et de l’expérience spécifique pour des genres d’arbres de compétences, mais cette fois-ci ciblée sur les activités d’endgame. Cela permet d’influencer sur la difficulté des autres activités, ou le loot. Les coffres assurent d’obtenir aussi des objets introuvables par ailleurs, avec des charmes majeurs ou des runes spécifiques pour le cube horadrique. De quoi donner envie de relancer la partie, même en solo.

Pour sortir complètement du gameplay du hack & slash, Blizzard a décidé d’ajouter également une toute nouvelle quête spéciale, permettant d’acquérir une canne à pêche. Et, donc, vous l’aurez compris, de pécher sur Sanctuaire ! Alors oui, ça pourrait sembler anecdotique, mais Blizzard a quand même travaillé cet aspect pour le rendre attrayant. Les poissons pêchés peuvent être rares ou légendaires, et revendus à prix d’or. On peut même tomber sur des objets légendaires, ou uniques. Alors certes le gameplay est relativement simple, avec une touche à appuyer au bon moment, mais ça reste sympa et on peut tenter de pêcher partout où il y a du « liquide », lave ou rivière de sang comprise. Il paraîtrait qu’il y ait plus de cent poissons différents à pêcher, même si je n’ai réussi qu’à en trouver qu’une trentaine de différents dans mes essais.

Enfin, un petit passage vers le multi m’a rassuré sur le succès du titre. On trouve facilement d’autres joueurs pour rejoindre un groupe et lancer une partie multi en quelques minutes.

Avant la conclusion, un aperçu des 45 premières minutes en solo, en commençant avec la classe du Paladin.

Conclusion

Lord of Hatred conclut l’arc Lilith/Méphisto d’une manière satisfaisante, avec un talent toujours présent pour raconter ses histoires. Apportant deux nouvelles classes qui ne seront pas complètement inconnues pour les vétérans de la licence, cela restera toujours un plus pour ceux qui veulent faire les premiers pas sur le jeu. Avec son contenu solo qui vous prendra au minima 15-20h pour en voir le bout, plus la pêche et les plans de guerre pour l’endgame, l’extension devrait contenter une bonne partie des habitués et surtout les irréductibles étant restés sur Diablo II avec le retour du cube horadrique et des charmes. Côté difficulté, le titre relève le niveau dès le départ, et j’ai mis un certain temps avant de bien maitriser le paladin en commençant l’extension en mode expert avec pas mal de morts au début. J’ai également apprécié revenir sur le titre après une pause obligatoire due à la foultitude d’autres titres à tester, mais je sais que l’on peut toujours compter sur Diablo comme une valeur sûre du hack&slash.