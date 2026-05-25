2 heures à tuer est une catégorie spécifique de test express de jeux vidéo, où le testeur passe maximum 2 heures, et pas une seconde de plus, sur le jeu pour donner son avis rapide ainsi qu’une évaluation pour savoir si on a envie de continuer de jouer au titre, ou si l’on passe au suivant.

Galerie d’images

Vidéo(s) de gameplay

Mosaica : Arboreal est développé par le studio polonais indépendant RymPow. Annoncé comme un puzzle-game écologique avec des touches de RPG, le jeu vous propose d’incarner un elfe ou une fée. Le gameplay de base propose d’éliminer des carrés de mosaïques avec beaucoup de pouvoirs différents à débloquer et à améliorer, aidé par de l’équipement pour votre personnage à ramasser et à équiper pendant votre progression. La partie écologie sera représentée par la thématique du jeu, mais également par des ordures à déposer dans des bacs de tri, ou à recycler en attendant plusieurs dizaines de secondes pendant que vous continuez à jouer.

Chaque niveau représente un tableau couvert de mosaïques, avec un esprit de la nature à découvrir, caché en dessous. Les esprits, une fois libérés, sont débloqués et apportent des bonus à vos pouvoirs existants, ou vous en ajouteront de nouveaux. Chaque progression dans les niveaux vous octroiera des points d’expérience qui pourront être assignés à des pouvoirs existants. Des coffres apparaitront au fil de votre progression dans le tableau en cours, et lorsque vous cliquerez dessus, vous obtiendrez des pièces d’équipement, ainsi que des portes-bonheur, et possiblement quelques déchets à recycler.

L’essentiel du gameplay se joue à la souris en cliquant sur les carrés de mosaïques, ou sur la barre espace si vous voulez soulager votre souris. Idem pour la gestion de l’inventaire sur la droite de l’écran, et l’accès aux compétences à gauche. Il suffit donc de se placer à un endroit où il reste des mosaïques, et de déplacer la souris pour progressivement nettoyer le tableau et afficher l’image animée située en dessous. Vos pouvoirs permettent de retirer plus rapidement les mosaïques, que ça soit sur une zone précise ou en plaçant des genres de bombes qui nettoient toutes seules d’autres parties, ou en combos. Quelques objectifs apparaissent en cours de partie, vous proposant des difficultés différentes pour obtenir de meilleures récompenses à la fin, la difficulté ajoutant simplement plus de mosaïques sur le tableau existant.

L’idée de base est sympathique, les graphismes et la musique sont zen. Mais, on se rend assez vite compte qu’on joue sans vraiment d’impact sur quoi que ce soit. Alors oui, on clique et on nettoie, c’est sympa au début, et on fait progresser son personnage, change son équipement, active les bonus des esprits de la nature, et même on collecte et recycle des déchets. On a l’impression que c’est super satisfaisant, mais pour ma part, j’ai trouvé le jeu d’un ennui profond, pour des raisons toutes simples : le gameplay n’a aucun challenge, aucune variété, aucun impact. On peut choisir des objectifs difficiles, mais on ne peut pas perdre, on peut augmenter ses pouvoirs, ou ne rien augmenter du tout, ne rien équiper, ne rien recycler, cela ne change absolument rien sur la progression, si ce n’est la rapidité de nettoyage des tableaux. On se retrouve donc finalement qu’à déplacer sa souris et à laisser appuyer sur la barre espace, comme on dépoussière le sol avec notre Dyson. On aurait largement apprécié un réel challenge, un timer qui met la pression, un nombre de « tirs » limités pour nettoyer un tableau. Rien de tout ça n’existe, on est face à un Tetris sans limite de hauteur, un Puzzle Bobble avec des boules toutes de la même couleur.

J’ajoute un dernier paragraphe car le jeu m’a intrigué sur un point : le jeu est un peu bavard entre chaque niveau, avec des textes philosophiques et sur fond d’écologie qui manquent réellement de sens concret pour faire un lien avec le jeu en lui-même. Les graphismes aussi, surtout sur les images de fond de tableau, avec les esprits de la nature qui se meuvent d’une façon un peu « mécanique », sont d’une certaine façon étranges. Sans revenir non plus sur le gameplay, qui a plein de bonnes idées sur le papier mais qui n’apporte rien de concret une fois dans la partie. En creusant un peu, le titre utilise l’IA générative. Et c’est là où ce que je trouvais étrange est devenu finalement clair. Soit les développeurs ont un peu trop abusé de l’outil, soit l’outil a transformé des idées géniales dans un format finalement très aseptisé. On trouve plein de choses intéressantes et que l’on peut retrouver dans d’autres jeux, mais qui, regroupées dans celui-ci, manquent d’une finalité. Sans parler des visuels qui font malheureusement un peu trop IA également. C’est beau certes, mais ça manque de quelque chose, d’une imperfection humaine je dirais.

Mosaica : Arboreal est un puzzle-game qui fourmille de petites choses qui pourraient accrocher pendant des heures, si le challenge était présent. Personnellement, je n’ai trouvé aucun intérêt dans ma progression, et j’ai vite déchanté au bout de la paire d’heures que j’ai perdues sur ce titre. Je ne veux pas être trop sévère sur le titre, qui a en plus recu de bons retours sur Steam, sans même mentionner que le titre est proposé à un tarif vraiment doux au regard des heures de « jeu » qu’il propose, actuellement à 5,19€ sur la plateforme. Mais si d’aventure je ne vous ai pas fait fuir, je vous invite au moins à tester la démo pour voir si vous y voyez un quelconque intérêt, et si c’est le cas, imaginez que vous ferez dans la démo exactement la même chose, tout le temps, dans le jeu complet. J’invite néanmoins les développeurs à continuer sur leur lancée, et à proposer dans l’avenir un Mosaica Arboreal 2 avec un gameplay affiné et du réel challenge : le titre pourrait devenir une réelle alternative aux autres puzzles-games existants avec quelques modifications bienvenues.