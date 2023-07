La célèbre série Hadès et Perséphone enfin en format poche aux éditions Hugo! Merci Elena pour cet envoi.

Résumé du livre.

Après s’être installée à Nouvelle Athènes, la jeune déesse Perséphone espérait mener une vie discrète, dans la peau d’une journaliste mortelle. Tout change lorsqu’elle s’assied pour jouer une partie de cartes avec un étranger hypnotique et mystérieux, dans une boîte de nuit branchée.

Après sa rencontre avec Hadès, Perséphone se retrouve liée par un contrat avec le dieu des Ténèbres, dont les conditions sont impossibles : Perséphone doit créer la vie dans le monde souterrain ou perdre sa liberté à jamais.

Alors qu’elle s’efforce de semer les graines de sa liberté, son amour pour Hadès grandit, un amour à la fois envoûtant et interdit.

Mon avis.

Avec « A Touch of Darkness« , Scarlett St Clair nous propose une réinvention captivante du mythe grec d’Hadès et Perséphone. Dans ce roman, elle nous transporte dans une version moderne de l’histoire, où les dieux et déesses de l’Olympe se retrouvent à Nouvelle Athènes, nous plongeant dans un mélange unique de mythologie et de contemporanéité.

J’ai eu un peu de mal à me plonger dans ma lecture. De plus, cet aspect assez » sur-côté » qu’à faire ressortir les avis de la communauté bookstagram ainsi que booktok m’ont également un peu refroidit afin de débuter ma lecture. Toutefois, le seul aspect qui a rendu mon immersion totale dès le début c’est vraiment la longueur des chapitres. Et dans l’ensemble, je pense que ceci et le fait que l’intrigue principale arrive assez tardivement sont les deux points négatifs de ce premier volume.

Pour le côté positif, j’ai beaucoup aimé l’interprétation et le remaniement d’Hadès et Perséphone de Scarlett St Clair. Une fois que j’ai reussi à vraiment m’imprégner de l’univers et des personnages, j’ai réussi à facilement enchaîner les chapitres et j’ai passé un bon moment!

Je suis curieuse de découvrir les prochains volumes, je me demande bien ce qu’ils peuvent nous réserver, je ressors de ce premier volume assez curieuse!

Je recommande fortement ce livre aux amateurs de romance et surtout de romantasy. Toutefois, celui-ci est adressé à des lecteurs avertis.