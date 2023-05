Hasbro ne vous dit peut-être rien au premier abord mais si je vous cite Transformers, Nerf, Play Doh, Power Rangers ou encore My Little Pony, cela ne fait aucun doute, vous reconnaissez ces marques intemporelles et intergénérationnelles qui ne prennent pas une ride ! De la naissance à plus de 18 ans, découvrez toute la gamme de jeux Hasbro qui comprend activités manuelles, éducatives, créatives ou encore électroniques pour faire passer les longues journées d’hiver ou s’amuser tout l’été en extérieur. Je ne sais pas vous, mais notre tendre enfance a été bercée notamment par de nombreux jeux de sociétés de cette marque américaine qui fête ses 100 ans cette année ! Monopoly, Trivial Pursuit, Qui est-ce, La Bonne Paye ou encore Cluedo, qui n’a jamais passé de nombreuses heures autour d’une table à réfléchir, s’amuser tout en apprenant entre frères et sœurs ou entre amis ? Deux jeux sont à découvrir sans modération : le jeu de société Cluedo Junior pour les plus de 4 ans et le jeu de cartes 5 Alive pour les plus de 8 ans.

Le jeu de société Cluedo Junior 2 jeux en 1 : un jeu d’enquête qui grandit avec toi !

Cluedo Junior à jouer de 2 à 6 joueurs compile deux niveaux de jeu d’enquête pour les plus de 4 ans à sélectionner selon l’âge et le niveau de jeu de l’enfant. En effet, le coffret contient un plateau réversible comprenant deux enquêtes : pour le niveau 1, il y a le jeu « chahut dans la cour d’école » conçu pour les plus de 4 ans pour enquêter sur la disparition d’un objet dans la cour de récréation ! Quant au niveau 2, c’est le jeu « mystère au labo de science » qui occupera les plus de 6 ans pour découvrir le coupable de l’éruption du volcan ! Retournez simplement le plateau et le tour est joué ! Ce qui va véritablement changer dans l’évolution du jeu, c’est la notion de stratégie qui s’installe lorsque l’enfant est un peu plus âgé afin de complexifier les règles de bases du niveau 1.

C’est un réel atout d’avoir deux jeux en un qui accompagneront l’enfant dans son apprentissage, cela permet de le faire évoluer selon son âge et son niveau de compréhension. Ces deux activités incitent à la réflexion, à la concentration et à être stratégique ce qui rend ce jeu de société mythique ludique et instructif en même temps. De plus, c’est toute la fratrie qui pourra utiliser le même jeu vu que deux niveaux sont proposés.

Le jeu de cartes 5 Alive : Faites ce qu’il faut pour survivre !

Le jeu de cartes 5 Alive est conçu pour les plus de 8 ans et se joue entre 2 et 6 joueurs. Le but est de ne pas détenir plus de 21 points entre les mains et de définir une stratégie afin que les adversaires en face perdent des vies ! Si un joueur dépasse les fameux 21 points, il doit piocher une carte Vie mais s’il retourne ses 5 cartes, il a perdu. Le dernier en lice a gagné. Le jeu est ponctué de cartes Joker pour battre ses adversaires ou rester en vie et différentes versions de jeu sont possibles pour adopter une fin en mort subite, une partie de jeu accélérée ou en équipe.

Petit format optimal pour l’emporter partout avec vous et à jouer n’importe où ! En effet, ce jeu imprévisible est rapide et peut donc se jouer à n’importe quel moment. Réflexion et stratégie sont de mises afin d’être le plus rapide pour être le dernier survivant et le grand gagnant. Très pratique car très rapide, il permet d’enchaîner les parties de cartes et de jouer même si on a peu de temps devant nous. En plus, on apprend facilement les règles donc mêmes les débutants acquièrent vite les règles du jeu et se laissent emporter par la dynamique des cartes !

Les présentations étant faites, nous ne pouvons que vous conseiller ces deux jeux ludiques pour un potentiel futur cadeau à faire. La gamme de jeux Hasbro est large et perdure dans le temps tant elle est adaptée à toute la famille et suscite l’intérêt des petits et grands.