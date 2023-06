Résumé du livre.

En plus d’être la star du lycée, Kenan Adams est également un prodige du basket.

Le jour où il se voit prendre injustement sa place de capitaine par Mason, l’un de ses camarades et co-équipier, il décide lui faire payer.

Rayer sa voiture de luxe ? Trop facile. Coucher avec la fille dont Mason est amoureux depuis le collège ? C’est déjà fait…

Lorsque Kenan apprend que la petite sœur de son pire ennemi, Angel, est dans le même bahut, il trouve enfin le moyen de se venger : s’en prendre à cette pauvre gamine timide qui semble n’être jamais sortie avec un garçon de sa vie.

C’est le plan parfait ! À moins qu’il ne se fasse prendre à son propre jeu…

Mon avis.

Fanny Twice est un duo d’autrices, deux autrices que j’affectionne particulièrement. J’étais curieuse de découvrir leur oeuvre à quatre mains.

Dans ce roman, Fanny Twice nous transporte dans un lycée au sein duquel Kenan tient à opérer une vengeance auprès de son pire ennemi: il souhaite s’en prendre à sa petite soeur et lui briser le coeur. Toutefois, tout ne se déroule pas comme prévu pour notre Kenan, car c’est son coeur à lui que celui-ci brise au fur et à mesure…

Il s’agit d’une romance avec un dual POV, qui ici est très apprécié, mais peut-être pas totalement nécessaire à mon sens. J’ai adoré l’ambiance high school / basket ( surtout étant moi-même une joueuse et grande fan de basketball ).

High School Revenge exploite un plot twist qui est pas assez développé à mon sens: la vengeance. Et je pense que c’est également pour la cette raison que j’ai adoré ma lecture. C’est vraiment sans prise de tête, j’ai adoré me poser pour dévorer ce livre ( un page-turner en plus ! ). Chaque personnage est développé, et j’ai beaucoup aimé la tournure de certains évènements qui n’étaient pas si prévisibles.

En bref, une romance rafraîchissante, c’est toujours agréable à lire et c’est divertissant. Malgré certains stéréotypes, l’histoire reste captivante et offre une réflexion sur des thèmes plus profonds. Si vous recherchez une lecture légère et addictive, ce livre pourrait vous plaire.