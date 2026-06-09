Chez Ice-Watch, les montres colorées et décontractées font partie de l’ADN de la marque depuis ses débuts. Avec la BeWatch Chrono, le fabricant belge propose une collection de chronographes au look plus sportif, tout en conservant ce qui a fait son succès : un design moderne, accessible et facile à porter au quotidien. De notre côté, nous avons reçu la version Blue White pour ce test, une déclinaison qui mise sur une élégante association de bleu marine, de blanc et de quelques touches de rouge.

Après plusieurs jours passés à mon poignet, cette montre m’a laissé une impression globalement très positive, avec quelques petites réserves à garder en tête avant l’achat.

Un look sportif qui fonctionne presque partout

La première chose qui saute aux yeux, c’est évidemment le design. La BeWatch Chrono affiche une personnalité sportive affirmée sans tomber dans l’exubérance. Dans cette version Blue White, le bleu marine domine tandis que les détails blancs et rouges viennent dynamiser l’ensemble avec goût.

J’ai particulièrement apprécié sa polyvalence. Certaines montres sportives semblent réservées aux week-ends ou aux activités physiques. Ici, ce n’est pas le cas. La BeWatch Chrono s’intègre naturellement à la plupart des styles vestimentaires, qu’il s’agisse d’une tenue décontractée ou d’un ensemble un peu plus habillé.

La qualité perçue est également au rendez-vous. Le boîtier inspire confiance, les poussoirs du chronographe offrent une sensation sérieuse à l’utilisation et l’ensemble donne même l’impression d’appartenir à une gamme de prix supérieure. À environ 150 €, c’est une agréable surprise.

Une fiche technique sérieuse pour le quotidien

Sous son apparence soignée, la BeWatch Chrono propose des caractéristiques cohérentes avec son positionnement. Elle embarque un mouvement quartz Miyota, un verre minéral et un bracelet en silicone agréable à porter.

Au quotidien, la montre se montre plutôt confortable. Le bracelet est souple et épouse bien le poignet. Comme souvent avec ce matériau, il peut favoriser un peu la transpiration lors des fortes chaleurs ou pendant une activité physique soutenue, mais rien qui ne m’ait réellement gêné à l’usage.

Autre bonne surprise : son poids contenu. Malgré son allure robuste, la montre reste légère au poignet et sait rapidement se faire oublier, sans jamais donner une impression de produit bon marché.

L’étanchéité à 10 ATM mérite également d’être soulignée. Contrairement à certaines montres orientées mode qui se limitent aux éclaboussures du quotidien, celle-ci peut vous accompagner à la piscine ou lors d’une baignade sans difficulté particulière. Un détail qui renforce son côté polyvalent.

Comme souvent avec les chronographes, le cadran affiche de nombreuses informations. Les amateurs du genre y verront un élément de caractère, même si les personnes habituées aux montres plus épurées pourront le trouver un peu chargé au premier regard. C’est davantage une question de préférence personnelle qu’un véritable défaut.

Le diamètre de 41 mm mérite également d’être mentionné. Sur un poignet fin à moyen comme le mien, la montre reste tout à fait portable, mais elle occupe clairement l’espace. Ceux qui préfèrent les modèles plus discrets devront en tenir compte avant de passer commande.

Au final, cette Ice-Watch BeWatch Chrono réussit à proposer un bel équilibre entre style, qualité perçue et tarif raisonnable. Son design sportif mais polyvalent, sa fabrication sérieuse et son confort général en font une proposition séduisante autour de 150 €. Si vous recherchez une montre chrono moderne capable de vous accompagner aussi bien au bureau qu’en week-end, elle mérite clairement un coup d’œil. Les poignets les plus fins et les amateurs de cadrans minimalistes auront peut-être quelques réserves, mais pour le reste, Ice-Watch signe ici une montre particulièrement convaincante dans sa catégorie de prix.