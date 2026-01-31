Après Oh My Pigeons! dont je vous parlais tout récemment, l’autre jeu testé avec le fiston il y a peu, c’est 1, 2, 3 Faufile-toi. Un titre beaucoup moins facile à emmener avec soi en vacances, et qui va vous prendre beaucoup plus de place sur la table, mais avec lequel on a passé un très, très bon moment !

Le principe est extrêmement simple, et repose sur un mélange de deux jeux bien connus de tous les petits : 1, 2, 3 Soleil, et Cache-Cache. C’est un jeu asymétrique, dans lequel un joueur joue le jardinier, et d’autres jouent des ratons-laveurs qui rêvent de se faufiler jusqu’à la maison pour mettre le bazar dans les poubelles. Les rôles changent à chaque manche, et le premier à atteindre un certain nombre de points emporte la partie au global.

Le jeu est grand, imposant, mais pour une bonne raison. La principale, c’est que le jardinier va être caché dans sa maison lorsqu’il compte à voix haute « 1, 2, 3 Faufile-toi ». Une maison construite en carton, haute de plusieurs dizaines de centimètres, équipée d’une grande fenêtre par laquelle le jardinier doit regarder – et uniquement par là. De son point de vue légèrement étriqué, il va devoir désigner, au hasard ou non, l’un des arbres ou obstacles du jardin pour voir si un des ratons-laveurs se cache derrière.

Les ratons-laveurs, eux, peuvent progresser d’une case à chaque tour, dans la direction de leur choix. Ils peuvent alors choisir de se cacher derrière des obstacles classiques, ou des obstacles jaunes bonus. Si c’est le cas, les joueurs vont devoir alors imiter le raton-laveur en se frottant les mains au moment où le jardinier regarde par la fenêtre, ce qui va lui donner un indice. Pourquoi ? S’il ne se fait pas trouver, le raton-laveur gagne un point bonus, en attendant le gros lot s’il atteint la poubelle !

On a pris beaucoup de plaisir sur ce jeu, qui est plaisant à jouer des deux côtés de la partie. On vous le recommande très chaudement !