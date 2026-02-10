✍️ Auteur Caitlin Schneiderhan 📖 Nombre de pages 384 📅 Date de parution 08/01/2026 🏢 Éditeur Lumen 🪙 Prix 18€ 🛒 Acheter Amazon

Résumé

Hawkins est en pleine reconstruction. Voilà deux mois que le tremblement de terre provoqué par Vecna a ravagé la ville, et ses habitants sont encore sous le choc de cette catastrophe. Depuis, Nancy a passé chaque minute de son temps à traquer leur ennemi, mais ce dernier continue de lui échapper. Dans ces conditions, comment pourrait-elle partir à l’université à l’automne prochain ? Lorsque Joey Taft, un de ses camarades de classe, commence à se comporter de manière étrange lors de la remise des diplômes, la jeune fille est convaincue que Vecna a trouvé en lui sa nouvelle victime. Accompagnée de Robin, elle décide de mener l’enquête, mais ce qu’elle découvre l’entraîne bientôt sur une piste dangereuse.

Ce que j’en pense

Caitlin Schneiderhan (Flight of Icarus) reprend la route d’Hawkins et va cette fois-ci nous raconter une enquête que mène Nancy Wheeler après les évènements de la saison 4 de Stranger Things. Le terme évènement est peut-être un euphémisme quand on évoque un séisme provoqué par une créature cauchemardesque, mais vous voyez le tableau ! Hawkins est maintenant sous protection militaire et les habitants font de leur mieux pour survivre dans cette ambiance qui sent la fin du monde et l’apocalypse.

Si au départ le groupe de héros (Nancy, Robin, Jonathan, Steve) est à la recherche de la planque de Vecna pour l’éliminer définitivement, l’histoire va assez vite revenir sur un terrain moins surnaturel. En effet, un jeune diplômé du lycée d’Hawkins va se faire violemment tuer alors qu’il voulait parler à Nancy et Robin …

L’enquête en tant que telle prend un peu de temps à démarrer mais c’est l’occasion pour l’autrice de mettre en avant les personnages de la série et de faire évoluer leur relation. Le petit groupe va ainsi évoluer dans ce monde assez apocalyptique et on va voir leurs personnalités s’affirmer et s’exprimer de manière plus ou moins directes. C’est la partie que j’ai préféré dans le roman et qui donne envie de tous les retrouver une dernière fois en regardant la S5 de Stranger Things !

Petit (gros) bémol : je trouve que l’enquête n’est pas très originale. Nancy va plonger (au péril de sa vie) dans un complot « complexe » qui met en danger la survie des habitants d’Hawkins. Malheureusement, elle va très vite agir en solo et le reste du groupe va être un peu mis aux oubliettes et c’est bien dommage. Elle va multiplier les comportements dangereux et prises de décisions un peu illogiques mais ça fait au final un peu partie de sa personnalité …

One Way or Another permet de retrouver avec plaisir les héros de la série Stranger Things. Je trouve néanmoins que le prétexte (l’enquête de Nancy) manque un peu d’intérêt et de consistance pour en faire un indispensable. Pas une mauvaise lecture en soit, mais que je recommanderais quand même principalement aux fans de la série qui veulent en savoir le plus possible sur l’univers et les personnages !

Merci aux éditions Lumen pour l’envoi du livre.