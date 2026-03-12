Assembler un puzzle, c’est déjà une activité agréable. Mais quand celui-ci se transforme soudain en véritable enquête à résoudre, l’expérience prend une tout autre dimension. C’est exactement ce que propose la gamme Mystery Puzzle de Ravensburger, qui mélange puzzle classique et jeu d’investigation dans une formule assez originale. À la maison, nous avons testé deux titres avec Noah : Le feu perdu (264 pièces, conseillé dès 9 ans) et Meurtre en cadeau (408 pièces, dès 12 ans). Et la surprise a été plutôt excellente.

Le principe est simple mais efficace. On commence par assembler le puzzle comme d’habitude. Une fois l’image terminée, l’enquête débute : il faut alors analyser la scène, repérer les indices cachés et résoudre le mystère à l’aide de cartes et d’éléments narratifs inclus dans la boîte. L’idée est de transformer un puzzle traditionnel en véritable expérience d’enquête chronométrée, où observation et déduction deviennent essentielles.

Un puzzle… puis une enquête

La première étape reste donc très classique : assembler le puzzle. Avec Noah, 5 ans et demi, il nous a fallu environ une à deux heures pour reconstituer l’image des versions 264 pièces. Rien de très difficile, mais suffisamment stimulant pour occuper un bon moment.

Une fois le puzzle terminé, le jeu prend un tournant très sympathique. On utilise une petite ventouse fournie pour attraper certaines pièces du puzzle et les retourner. Au dos de ces pièces se trouve un numéro, qui renvoie à une carte correspondante dans un paquet placé à côté. Chaque carte apporte alors une information supplémentaire : témoignage, indice, objet à examiner ou élément à combiner avec d’autres découvertes.

Le système fonctionne très bien, car il oblige à observer attentivement l’image et à faire des connexions entre les différents éléments. Noah a pu participer activement, même si certaines déductions nécessitaient évidemment un petit coup de pouce. Pour un enfant, le niveau est parfaitement dosé : il y a juste ce qu’il faut de réflexion sans jamais bloquer la progression.

L’expérience devient encore plus immersive grâce à des documents supplémentaires cachés dans des enveloppes, que l’on ouvre au fil de l’enquête. Ces petites surprises rendent le tout vraiment vivant, un peu comme dans certains jeux d’enquête type Unlock!.

Une expérience familiale très réussie

Ce qui fonctionne particulièrement bien avec Mystery Puzzle, c’est la sensation de vivre deux activités en une. D’abord le plaisir du puzzle, puis celui de l’enquête. Au total, l’investigation nous a occupés environ une heure supplémentaire après l’assemblage.

Le niveau de difficulté reste volontairement accessible. Pour un adulte, l’enquête est assez simple, même si elle demande malgré tout de garder l’œil ouvert. Mais c’est clairement assumé : l’objectif est de proposer une expérience familiale, ce qui fonctionne très bien, surtout avec la version 9+.

Visuellement, l’illustration du puzzle peut paraître un peu simpliste. Mais c’est en réalité un choix assez malin : les éléments importants restent bien visibles, ce qui facilite la recherche d’indices dans l’image.

Côté matériel, Ravensburger reste fidèle à sa réputation : les pièces sont solides et agréables à manipuler.

La seule vraie limite concerne la rejouabilité. Une fois le mystère résolu, l’intérêt retombe forcément. Le jeu propose bien un système de chronomètre pour tenter d’améliorer son score lors d’une nouvelle partie, mais dans les faits, l’expérience reste plutôt « one shot ».

Malgré cela, Mystery Puzzle a été une vraie bonne surprise. Le concept fonctionne remarquablement bien et transforme une activité très classique en moment d’enquête immersif. À tel point que, même en partant avec un enthousiasme modéré au départ, je me suis finalement laissé complètement happer par le principe. Pour une soirée familiale un peu différente, l’idée est franchement réussie.

🧩 Mystery Puzzle – Le feu perdu (264 pièces, dès 9 ans) – 22,90 €

🧩 Mystery Puzzle – Confessions d’un voleur (264 pièces, dès 9 ans) – 22,90 €

🧩 Mystery Puzzle – Meurtre en cadeau (408 pièces, dès 12 ans) – 24,90 €

🧩 Mystery Puzzle – Un anniversaire mortel (408 pièces, dès 12 ans) – 24,90 €