Niché sur les hauteurs de la commune provençale, à quelques encablures de l’immanquable cité médiévale de Saint-Paul-de-Vence, le lieu propose un cadre absolument exceptionnel, véritable oasis de verdure sur les hauteurs de la Côte d’Azur. C’est ainsi les magnifiques jardins qui ont su capter toute notre attention, et notamment les abords de la belle piscine extérieure. L’endroit, élégamment arboré, est une invitation à la détente et à la relaxation . Quelques pas plus loin, un superbe jardin en restanque nous emmène jusqu’à l’espace spa, lui aussi parfait : jacuzzi extérieur avec vue sur la baie, piscine intérieure chauffée et hammam ont su à merveille achever de nous faire entrer dans cette bulle de sérénité.

