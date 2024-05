Library of Ruina est un jeu de type deck-building originellement sorti sur PC en 2021. Il est développé par le studio coréen Project Moon. Il s’inscrit comme la suite de leur précédent jeu, Lobotomy Corporation. Le jeu est disponible depuis fin avril 2024 sur PS4, Switch et Xbox One. Le jeu est uniquement disponible en anglais.

Le jeu vous plonge directement dans un univers plutôt sombre où vous incarnez un personnage qui s’appelle Roland et qui est un Fixer. Très vite, vous entrerez dans une bibliothèque et allez faire la connaissance d’Angela qui va devenir votre patronne pour le reste du jeu et vous expliquez ce que vous allez devoir faire dans cet univers ! Et votre rôle n’est pas très sympa. Vous allez devoir éliminer les invités de la bibliothèque pour les transformer en livre !

Au fur et à mesure des combats, la bibliothèque sera de plus en plus connue et attirera l’attention d’ennemis de plus en plus puissants. Ça tombe bien, Angela a besoin de réunir des livres puissants pour finir sa quête. L’histoire est assez obscure et pas mal de dialogues auront lieu pour tenter d’éclaircir le background de tous les personnages ! Les scènes de dialogue se font sur écran fixe afin des artworks et des designs de personnage plutôt réussis même si assez classiques !

Bon, depuis le début je vous parle de combat, de livres…, mais comment tout cela s’agence-t-il in-game ? Avant de commencer un combat, vous allez devoir équiper et personnaliser vos bibliothécaires. Pour cela, vous avez plusieurs types de cartes :

Les cartes Personnages donnent les caractéristiques principales du combattant (point de vie, résistance, etc)

donnent les caractéristiques principales du combattant (point de vie, résistance, etc) Les cartes à jouer constituent le deck que vous allez pouvoir jouer pendant les combats. Chaque personnage peut avoir jusqu’à 9 cartes dans son deck. Chaque carte permet d’exécuter plusieurs types d’actions (défense, attaque, etc) sur un adversaire. Certaines cartes vous donneront des bonus pour les tours suivants en fonction du résultat du duel.

Une fois vos personnages prêts, le combat peut commencer. Et attention, c’est pas évident au premier abord. Après un premier lancer de dé qui va déterminer l’ordre des actions, vous allez devoir définir pour chacun de vos personnages les cartes à utiliser. Le jeu vous indique ce que vos adversaires vont faire, ce qui vous permet d’adapter votre stratégie. Une fois que tout est choisi, les duels se résolvent un par un. Pour chaque action, des dés sont lancés et en fonction du résultat soit votre action est réalisée soit celle de l’adversaire. Par exemple, vous avez choisi de faire une action qui implique une attaque avec un résultat allant de 1 à 8. Votre adversaire à quant à lui joué une défense allant de 4 à 5. Pas de chance, vous avez tiré un 2 et votre adversaire un 4. Vous ne lui faites ainsi aucun dégât !

Le combat continue ainsi jusqu’à ce que tous les combattants d’une équipe soit KO ! Si vous sortez vainqueur du combat, vous serez récompensé par les livres de vos adversaires. Et en brûlant ces livres, vous allez avoir la possibilité de tirer de nouvelles cartes (à la manière de lootbox !).

De manière régulière, et afin de faire monter en niveau la bibliothèque (et accessoirement faire avancer l’histoire), des combats particuliers contre des anomalies auront lieu. Ces combats changent un peu de l’ordinaire car il s’agit plus de puzzles à résoudre pour parvenir à battre l’ennemi ! Elles vont permettront également de débloquer certaines cartes anomalies qui pourront vous aider pendant les combats !

Le jeu devient de plus en plus compliqué au fur et à mesure de l’avancée de l’histoire, ce qui nécessite une bonne organisation de vos decks de combat ! Un côté assez interminable (avec des combats à rallonge) voire injuste risque de poindre le bout de son nez. Mais l’envie de franchir cette étape reviendra assez vite si le virus Library of Ruina vous a contaminé. Allez j’y retourne !

Library of Ruina est un jeu de deck-building complet et complexe. Le système de combat regorge de possibilités que je n’ai pas évoqué (étourdissement, niveau d’émotion, …) qui le rende vraiment plaisant quand toutes les mécaniques sont comprises. Cependant, le coût d’entrée avant de prendre du plaisir est de quelques heures, ce qui pourrait dissuader certains joueurs, d’autant plus avec tous les dialogues en anglais.

Petit bémol sur l’interface de navigation dans les menus qui n’est pas du tout instinctive avec plein de menus / sous-menus pas forcément lisible !