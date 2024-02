Quoi de mieux que de commencer l’année avec de bonnes résolutions même dans nos tâches ménagères quotidiennes ? L’écologie est de mise ces derniers mois et la marque Body Nature est justement un bel exemple avec une offre commerciale dédiée aux produits ménagers biologiques et écologiques commercialisés par le biais de la vente à domicile. Trois catégories d’articles sont proposés : l’entretien de la maison, la cosmétique et le bien-être. Nous avons découvert une marque engagée pour l’environnement et pour notre propre santé avec une démarche passionnée tournée vers l’avenir et vers l’éco-conception, la volonté de prendre soin de soi, de sa famille, de la planète.

Une histoire française & une passion familiale qui perdurent dans le temps

Depuis plus de cinquante ans maintenant, la marque Body Nature évolue avec la volonté première dès sa création de développer des produits concentrés, biodégradables, sans chlore, sans soude et sans ammoniaque, dans le respect donc de la vie qu’elle soit humaine, animale ou végétale.

C’est une marque engagée et transparente avec son consommateur en maitrisant par exemple la provenance de ces composants avec notamment certaines espèces végétales issues du domaine familial français. Tous les produits sont formulés, fabriqués et conditionnés en France. Les matières premières et les fournisseurs sont sélectionnés avec un contrôle régulier lors des différentes étapes du processus.

L’éco-conception est au cœur de leur recherche et de leur innovation mais qu’est-ce que cela signifie réellement ? Cela passe par des actions concrètes comme la réduction des emballages en utilisant des contenants semblables, la suppression des suremballages, le développement de recharges, l’utilisation de plastique recyclable et de formats standardisés ou encore le choix de privilégier l’incolore ou des teintes transparentes. C’est un processus qui ne se limite pas qu’à la fabrication mais qui se gère dès l’étape de recherche jusqu’à la fin de vie du produit. Et afin de valider cette éco-conception, Body Nature travaille avec ECOCERT qui délivre justement plusieurs certifications selon la nature du produit.

Entretien, cosmétique & bien-être au cœur des produits Body Nature

Nous avons pu découvrir la lessive liquide biologique en format bag-in-box écologique et économique aux doux parfum voile de fraîcheur. Proposée en format 2L ou 5L (à 17.50€ ou 35.50€), c’est 67% de plastique en moins ! Elle est utilisable pour tout type de linge et tout type de température. Une seule et même lessive à la fleur d’oranger ou au parfum frais voile de fraîcheur pour toutes vos machines ! Adaptez votre dosage selon le type d’eau dont vous bénéficiez : qu’elle soit dure, normale, douce, la lessive se prête à tous vos besoins. Malgré le grand conditionnement (qui nous évite de réapprovisionner fréquemment…), le conditionnement est très pratique et simple d’utilisation. Il existe également une version liquide pour linge délicat avec une formulation concentrée qui permet un faible dosage. Trois formats sont existants de17.50€ à 77.50€ : en flacon de 500ML, en bouteille de 1L ou en jerrican de 5L selon votre convenance. Enrichie en protéines de soie, cette lessive redonne de l’éclat à vos couleurs, protège les fibres élastiques et redonne le moelleux des premiers jours à votre linge.

D’autres produits complémentaires de la même gamme sont à tester comme la poudre écologique pour le linge pour un lavage tout aussi optimal ! Son parfum est naturel, diminuant la formation de tartre, cette poudre détache et blanchit le linge grisaillant. Sous forme de sachet de 3 ou 6 kgs, complétez le kit avec le seau de conservation pour un rangement optimal. Mais qu’en est-il des petites tâches tenaces ? Pas de panique ! Optez pour le détachant et blanchissant écologique vendu en pot de 530g ou en sachet de 1 kg.

Pour terminer le travail, l’assouplissant concentré facilitera le repassage et le séchage pour un rendu tout doux toujours au parfum frais de fleur d’oranger ou de voile de fraîcheur. Sous forme de flacon de 500ML, en bouteille d’1L ou en jerrican de 5L, choisissez le conditionnement qui vous convient le mieux selon votre utilisation au quotidien. Composé à plus de 98% de composants d’origine naturelle, c’est un bel exemple de produit écologique.

En plus de la gamme d’entretien, retrouvez une panoplie de produits destinés à l’hygiène pour toute la famille. Que ce soit des shampoings, des déodorants, des lotions, des masques, des crèmes, des laits, femme, homme et enfant y retrouveront leur compte pour l’utilisation quotidienne de ces produits. Enfin, la gamme bien-être est dédiée au sommeil, à la digestion, à la vitalité ou à la relaxation par exemple composée de soins, infusions, brumes, gels, crèmes, baumes afin de pallier ou prévenir certains inconforts.

Laissez-vous tenter par la découverte de cette marque naturelle par le biais d’une participation ou d’une réunion de vente à domicile afin de pouvoir être conseillé, échanger sur les bonnes pratiques et tester de nouveaux produits que vous allez adopter sans aucun doute !