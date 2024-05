Metal Gear Solid et ses suites sont sans conteste des titres incontournables de l’histoire du jeu vidéo, une référence unique dans le genre infiltration / action furtif en 3D avec sa narration cinématographique avant-gardiste. Autant vous dire que pouvoir rejouer plus de 15 ans plus tard, et se rappeler des beaucoup de passages et de sons emblématiques ont ravivé de beaux souvenirs. C’est pour cela que Metal Gear Solid: Master Collection Vol 1 a tout son intérêt ; dans un contexte où les remasters et compilations de jeux classiques connaissent un regain d’intérêt comme moyen de préservation historique, mais aussi comme machine à voyager dans le temps alimenté par la nostalgie. Disponible depuis le 26 octobre sur PlayStation, Xbox, Nintendo Switch et Steam, Metal Gear Solid Master Collection Vol.1 est-elle pour autant l’indispensable compilation d’une des séries les plus influentes du jeu vidéo ?

Présentation de Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1

Konami a fait de cette Master Collection un pack plutôt sympathique de là où tout a commencé pour Hideo Kojima. Les jeux Metal Gear et Metal Gear 2 : Solid Snake originaux 8 bits, ainsi que la version NES autonome de Metal Gear et la suite non canonique, Snake’s Revenge, sont tous inclus dans la Master Collection. Pour être plus précis, ce Volume 1 contient les versions originales de Metal Gear et Metal Gear 2: Solid Snake, Metal Gear Solid (qui inclut VR Missions/Special Missions), ainsi que les versions HD Collection de Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty et de Metal Gear Solid 3: Snake Eater. En termes de contenus bonus, vous aurez également des livres numériques avec des illustrations qui plairont sans doute aux fans de la franchise.

Chacun de ces jeux est célèbre pour son approche novatrice du genre d’infiltration, proposant des scénarios uniques et parfois complexes et des personnages bien développés. « Metal Gear Solid 2 » évoque des thèmes de manipulation de l’information et de surveillance qui restent pertinents même aujourd’hui, tandis que « Metal Gear Solid 3 » plonge dans un contexte de Guerre Froide avec une narration profondément émotionnelle.



Techniquement parlant, avec Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 collection, nous sommes sur du 30FPS pour le premier et jusqu’à du 60FPS pour le deuxième et troisième volet sur les différentes plateformes proposées.

De Metal Gear Solid 1 à Snake Eater

Metal Gear Solid 1 est sans l’un des opus les plus emblématiques de la franchise, même plusieurs années après sa sortie originale. Et dans cette Master Collection vous allez retrouver tout son charme et son intensité de l’époque. Pour ceux qui ont déjà joué sur PS1 vous allez retrouver les mêmes graphismes d’antan: le jeu s’affiche nativement dans un format d’image 4:3 avec des textures PS1 en polygone et avec un Snake ayant un visage à peine distinctif. Vous pouvez choisir d’aligner votre zone d’affichage à gauche, à droite ou au centre, et vous avez le choix entre plusieurs fonds d’écran pour remplir les zones vides de l’écran (y compris de simples bordures noires). Il s’agit néanmoins d’une version remaster avec des graphismes HD.



Jouer dans une perspective 2D aérienne, avec un combat à distance plutôt maladroit où tout faux pas est à la merci d’un système de point de contrôle impitoyable, peut parfois vous paraître frustrant ! Malgré ses défauts, ce fut un plaisir de replonger (et surtout finir) MGS 1 de cette Master Collection. Il est tout de même utile de dire que les commandes des manettes ont été unifiées et mises à jour pour que vous puissiez accéder aux objets et inventaires grâce aux gâchettes.

Autant vous dire que Metal Gear et Metal Gear Solid 2 restent inchangés par rapport aux originaux.

Après, pas de grandes surprises graphiques : quel que soit le Metal Gear Solid que vous lancez, vous aurez droit aux mêmes jeux de l’époque mais plus particulièrement à une remasterisation qui date un peu. Mais est-ce que cela ternit votre expérience de joueur nostalgique ? Sans doute pas ! Car dès lors que vous replongez dans l’histoire de chaque opus, une vague de “C’était bien quand même à l’époque” risque de vous submerger, jusqu’à vous faire oublier ces graphismes obsolètes. La précision n’est pas toujours au rendez-vous mais si vous maîtrisez bien l’art de la Nikita, PSG1, Claymore et autres armes, vous devriez plutôt bien vous en sortir. Pour ce qui est d’être furtif, dans Metal Gear Solid, vous allez plus souvent faire des prises aux gardes que de les étrangler, ce qui pourra très vite alerter les autres gardes, donc soyez malins.

Peut-être que pour un nouveau joueur qui souhaite découvrir Metal Gear Solid, l’aventure va s’annoncer plus archaïque et difficile, de par les graphismes et la jouabilité qui est loin d’être simple (notamment face à certains boss) mais pour les anciens, cela sera qu’une partie de plaisir et de nostalgie. Disons que pour finir le premier Metal Gear il vous faudra en 5 et 7h (cela dépend si vous vous faites fréquemment prendre).



La Master Collection vous donne l’occasion d’apprécier l’évolution de la série. Passer de MGS sur PS1 à Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty sur PS2 montre une certaine transformation et changements notables comme l’ajout de la visée à la première personne, une belle amélioration visuelle ! Ce fut un plaisir de rejouer Raider et Snake dans ce volet, à travers ces 7h mémorables.

Et pour finir, avec Metal Gear Solid 3: Snake Eater, vous n’aurez rien de plus que la version originale ainsi que la jouabilité de l’époque : système de survie et de guérison des blessures avec une pointe d’infiltration. Dans ce volet, vous abandonnez le radar au profit d’un système de camouflage dans un environnement boisé et rempli de jungle. Disons que c’est à partir de MGS2 que nous sentons que la série a pris un virage un peu plus absurde, pour preuve : l’introduction d’un vampire apparemment immortel ? doublé de concepts plus poussé autour de la science-fiction et du mélodramatique que précédemment. Et puis MGS 3 est d’ailleurs connu pour ses longues cinématiques.

En conclusion

Cette Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 ne propose aucune amélioration en terme de remaster, donc légitime de vous demandez si l’achat en vaut le coup ? Disons que c’est plutôt un achat du cœur, pour les nostalgiques car il faut savoir que le 1er MGS est plus compliqué à trouver en vente que MGS2 ou 3. Il est sans doute dommage que Metal Gear Solid Master Collection Vol.1. ne propose pas plus de contenus en coulisse, et que les vidéos produites ne soient pas de meilleure qualité.

Comme une impression d’avoir “juste” servi le minimum sans être allé plus loin pour les fans de la franchise. Même si chaque jeu est accompagné d’un Masterbook merveilleusement détaillé, avec des informations sur chaque jeu de la série, des synopsis sur l’histoire et de roman graphiques avec effets sonores pour une expérience complète, nous restons tout de même sur notre faim.

Mais cette compilation Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, c’est aussi un bel hommage pour ceux qui n’ont jamais connu les débuts de Kojima et qui souhaite se rattraper à travers ces 3 chefs-d’œuvre. Car rien de mieux que cette compilation pour vous plonger dans l’univers de ce monument du jeu vidéo qu’est Metal Gear Solid ! En tout cas, vraiment hâte de voir le Master Collection Vol.2 arriver, en espérant bien plus de bonus et un remaster à la hauteur de nos attentes.