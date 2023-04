Tenerife, la plus grande île de l’archipel des Canaries, est une destination de rêve pour les vacanciers en quête d’aventure et de détente. Entre plages paradisiaques, paysages volcaniques et activités en plein air, il y en a pour tous les goûts. Dans cet article, nous vous proposons une sélection d’activités à ne pas manquer lors de votre séjour à Tenerife. Alors, chaussez vos sandales et préparez-vous pour une aventure inoubliable !

1- Explorer le parc national du Teide

Incontournable lors d’un séjour à Tenerife, le parc national du Teide abrite le volcan du même nom, point culminant d’Espagne. Partez en randonnée sur les nombreux sentiers qui sillonnent le parc et admirez les paysages lunaires qui vous entourent. Pour une expérience encore plus mémorable, prenez le téléphérique jusqu’au sommet du Teide et profitez d’une vue imprenable sur l’île.

2- Se prélasser sur les plages de sable noir

Tenerife est réputée pour ses plages de sable noir, héritage de son passé volcanique. Parmi les plus belles, la plage de la Arena, située à Puerto de Santiago, est un véritable havre de paix. Les plages de Benijo et de Roque de las Bodegas, situées dans le nord de l’île, offrent également des paysages à couper le souffle et une ambiance décontractée.

3- Plonger dans les eaux cristallines de Tenerife

La richesse de la vie marine autour de Tenerife en fait un spot idéal pour la plongée sous-marine et le snorkeling. Découvrez les grottes sous-marines de Palm-Mar ou les récifs colorés de la côte sud de l’île. Les centres de plongée locaux proposent des sorties pour tous les niveaux, des débutants aux plongeurs expérimentés.

4- Les fêtes traditionnelles

Pour une expérience authentique, essayez de planifier votre séjour à Tenerife pendant l’une des nombreuses fêtes traditionnelles. Le Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, par exemple, est l’un des plus importants au monde après celui de Rio de Janeiro. Avec ses défilés colorés, ses costumes extravagants et sa musique entraînante, il vous plongera dans une ambiance festive et conviviale, à la découverte des traditions locales.

5- S’amuser en famille au Siam Park

Ce parc aquatique thaïlandais, situé à Costa Adeje, est considéré comme l’un des meilleurs parcs aquatiques du monde. Avec ses toboggans vertigineux, sa piscine à vagues artificielles et ses attractions pour les plus petits, le Siam Park promet une journée de divertissement pour toute la famille. N’oubliez pas d’essayer la fameuse Tower of Power, une descente de 28 mètres à 80 km/h ! De plus vous pourrez trouver des hôtels à Tenerife avec Iberostar.

6- Admirer les falaises de Los Gigantes

Les majestueuses falaises de Los Gigantes, qui s’élèvent à plus de 600 mètres au-dessus de l’océan, sont un spectacle à ne pas manquer. Une promenade en bateau le long de ces parois rocheuses vous permettra d’apprécier leur beauté et leur immensité. En outre, la région offre de belles plages et des spots de snorkeling.

7- Observer les baleines et les dauphins

Tenerife est un lieu privilégié pour observer les baleines et les dauphins dans leur habitat naturel. De nombreuses excursions en bateau sont organisées à partir des ports de la côte sud, vous offrant la chance d’admirer ces créatures fascinantes de près.

8- Flâner dans les villages pittoresques

L’île de Tenerife regorge de villages charmants aux ruelles étroites et aux maisons colorées. La Orotava, Garachico et Icod de los Vinos sont quelques-uns des villages qui méritent une visite. Prenez le temps de vous promener dans leurs rues pavées, de déguster la cuisine locale et d’apprécier l’architecture traditionnelle canarienne.

9- S’émerveiller devant les piscines naturelles

Le littoral de Tenerife abrite plusieurs piscines naturelles formées par l’érosion des roches volcaniques. Parmi les plus célèbres, les piscines de Garachico et de Bajamar offrent un cadre idyllique pour se baigner et se détendre. N’oubliez pas votre masque et tuba pour explorer les fonds marins peuplés de poissons colorés.

10- S’initier à la gastronomie canarienne

Profitez de votre séjour à Tenerife pour découvrir les saveurs de la cuisine canarienne. Les papas arrugadas (pommes de terre ridées) accompagnées de mojo (sauce aux herbes et aux épices), les quesadillas (galettes sucrées) et le bienmesabe (dessert à base d’amandes) sont autant de spécialités à déguster.

11- Vivre la nuit tenerifienne

Après une journée bien remplie, place à la détente et à l’amusement dans les bars et les clubs de l’île. Les zones touristiques de Costa Adeje et de Playa de las Américas offrent une vie nocturne animée, avec des établissements pour tous les goûts. Que vous préfériez siroter un cocktail en écoutant de la musique chill-out ou danser jusqu’au bout de la nuit, Tenerife saura répondre à vos envies.

Tenerife est une destination unique qui allie à merveille détente, aventure et découverte. Que vous soyez plutôt plage, montagne, sports nautiques ou découverte culturelle, cette île aux mille facettes saura vous séduire. N’attendez plus et embarquez pour un voyage inoubliable à la découverte de Tenerife et de ses trésors cachés. À coup sûr, vous en reviendrez avec des souvenirs pleins la tête et l’envie d’y retourner !