À tous ceux qui aiment croquer la vie et le chocolat à pleines dents, mais qui le regrettent parfois, sachez qu’il n’est pas uniquement synonyme de sucre et de cholestérol. Conso-Mag a réuni pour vous quelques bienfaits de la consommation de chocolat qui vous ferons apprécier le prochain carré que vous mangerez.

Un remède contre les maux du quotidien

Vous êtes stressé ? Sachez que le chocolat peut vous aider à remédier à cela. Il contient des substances qui favorisent la production de sérotonine, une hormone qui régule notre humeur. Alors, gardez toujours une tablette de chocolat dans votre tiroir secret de bureau pour tenter d’éloigner les nuages gris.

En parlant de nuages gris, le chocolat peut également combattre la déprime. Quand vous vous sentez un peu triste, le chocolat libère des endorphines dans votre corps. Elles donnent une certaine sensation de bien-être. Alors, la prochaine fois que vous vous morfondez, laissez le chocolat venir à votre rescousse ! Il sera l’un de vos plus fidèles alliés.

Le chocolat possède également des vertus aphrodisiaques depuis des lustres. Les Aztèques le considéraient comme un puissant stimulant de la passion et de l’amour. Les scientifiques ont découvert que le chocolat contenait de la phényléthylamine, une substance qui stimule la libération de dopamine, une hormone liée au plaisir et à l’excitation. Vous comprendrez donc pourquoi on s’offre beaucoup de chocolat à la Saint-Valentin.

Efficace aussi dans le bon fonctionnement des organes

Mais ce n’est pas tout ! Le chocolat est aussi un allié précieux pour notre cœur. Non content de vous aider à vous remettre d’une rupture douloureuse, il peut également favoriser le bon fonctionnement de cet organe. Il renferme des flavonoïdes, des antioxydants puissants qui agissent sur cholestérol LDL (le mauvais cholestérol) dans nos artères. En d’autres termes, le chocolat peut aider à prévenir les maladies cardiaques. Alors, pour garder votre cœur en forme, n’hésitez pas à croquer dans une savoureuse tablette.

Le chocolat noir, en particulier, est riche en stimulants naturels tels que la caféine et la théobromine. Ces complices du cerveau peuvent améliorer la concentration et la vigilance. Alors, si vous avez besoin d’un coup de boost pour vos études ou votre travail, accordez-vous une petite pause chocolatée et observez vos neurones faire des étincelles !

Attention tout de même, comme tous les aliments sucrés, le chocolat doit être consommé avec modération. N’engloutissez pas trois tablettes sous le coup du stress ou de la déprime ! Vos artères ne l’apprécieront pas cette fois. Quelques carrés suffisent amplement !