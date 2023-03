Que cela soit pour la Saint-Valentin ou pour une autre occasion, il n’est pas toujours simple de faire plaisir à une femme. Vous avez à offrir un cadeau à votre compagne et ne voudriez pas vous tromper. Quelques basiques s’imposent.

Les basiques qui font toujours plaisir

Les femmes adorent en règle générale ce qui est beau et raffiné. Alors pourquoi ne pas vous tourner vers la lingerie ? Un bel ensemble en dentelle, un soutien-gorge de marque ou plus coquin, un joli shorty, cela fera sans aucun doute plaisir. Il est néanmoins indispensable de bien choisir. La lingerie doit s’accorder avec la personnalité de la personne. Pas de pièce très osée si la femme à qui elle est destinée n’apprécie pas ce genre de lingerie ! Pour choisir, pensez à la morphologie de la miss mais aussi à ses goûts. Là encore pas de couleur criarde si elle n’aime que les pastels.

Autre incontournable pour faire un cadeau à une femme : le parfum. Celui-ci est un des cadeaux qui séduit le plus les femmes et cela quel que soit leur âge. Vous pouvez donc en offrir à votre mère ou grand-mère sans le moindre problème. Vous aurez alors le choix. Si la dame n’aime qu’une seule fragrance, ne sortez pas de ces sentiers battus et achetez ce qu’elle aime. Vous pouvez varier les plaisirs en lui offrant les autres créations de la collection (lait corporel, déodorant…).

Vous pouvez aussi lui offrir une autre fragrance différente qui devra s’accorder parfaitement à sa personnalité. À vous de voir quel trait de caractère vous souhaitez mettre à l’honneur. Vous pouvez utiliser le langage des fleurs pour vous aider. Une femme romantique appréciera les notes de rose, de pivoine, ou de gardénia. Les femmes sophistiquées aiment les notes voluptueuses du jasmin ou de l’ylang-ylang. Si votre compagne aime les notes sensuelles, les parfums orientaux lui feront plaisir. À base de vanille, d’épices ou de bois exotiques, elles subliment la femme.

Si vous hésitez, les marques de luxe sont une valeur sûre. Mais vous pouvez aussi innover en proposant un parfum haut de gamme mais plus accessible, comme les créations de Victoria’s Secret. Elle n’aime pas les effluves puissants ? Jouez alors sur la fraîcheur d’une brume parfumée qui enveloppera son corps d’une douce senteur.

Innover pour faire plaisir !

Elle en a assez des bouquets de fleurs et autres flacons de parfum ? Et si vous adoptiez une idée moins classique ?

Le sex-toy a réussi à s’imposer dans la liste des cadeaux que les femmes apprécient ces dernières années. Alors, oui, ce n’est pas simple de choisir parce que ce qui vous plaît peut ne pas lui plaire. Et cela ne s’offre qu’à sa compagne. Mais vous pourrez la surprendre et lui faire plaisir. Parlez-en avec elle si vous avez des hésitations. Parmi les sex-toys les plus appréciés du moment, impossible de ne pas citer le Womanizer. Le modèle que toutes rêvent d’avoir ! Vous pouvez aussi investir dans des modèles moins modernes comme un joli petit canard qui a toujours son succès.

Vous voilà prêt pour faire un cadeau à votre compagne avec des basiques qui, rassurez-vous, ont toujours un très grand succès. À vous de trouver l’occasion idéale !