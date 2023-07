Ceci est un article concernant le tome 2 de l’ouvrage Les Loups du Millénaire, si vous n’avez pas lu le premier tome, je vous conseille d’aller lire sa chronique ici .

Résumé du livre.

Sienna doit faire face aux défis que représente le fait d’être la compagne de l’Alpha, ainsi qu’aux pressions incessantes des parents d’Aiden pourqu’elle tombe enceinte. Elle rencontre également Konstantin, un vampire, qui lui promet de l’aider à en savoir plus sur sa propre famille.

Mon avis.

J’avais hâte de commencer le tome 2: le premeir m’avait laisser sur ma faim. Aussitôt reçu, aussitôt commencé. Comme le premier, c’est sans surprise que je l’ai lu en moins de 24h. J’ai adoré retrouver nos personnages, et voir un mystère s’épaissir à rendu les choses d’autant plus intéressantes. On obseve une véritable évolution de nos personnages et c’est vraiment vraiment un gros plus.

En se lançant dans une aussi longue saga c’était vraiment ce qui me faisait le plus peur: que ça n’ait pas de sens précis, ou pas d’évolution apparente.

Une petite particularité à commencer à apparaître au fil de ce second volume: le nombre de POV. Alors que le premier n’était composé que de 2 POV, ici, nous en retrouvons plusieurs et c’est vraiment agréable. J’ai eu du mal au début, j’ai surtout eu peur, mais finalement, je trouve que ça apporte beaucoup plus de profondeur au récit.

En bref, je ne suis pas déçue, j’ai même préféré le second volume au premier. J’ai hâte de découvrir la suite!