Une fois de plus, je remercie Olivia pour cet ouvrage publié aux éditions Hugo dans leur nouvelle collection Romantasy.

Résumé du livre

Monica Birch, la journaliste de la meute, jette son dévolu sur Aiden et Sienna. Elle convainc le couple de participer à l’émission de télé-réalité The Real Mates of the East Coast Pack, qui filme tous les drames de Sienna et Aiden. Leur relation pourra-t-elle survivre aux yeux du public ?

Mon avis

J’attendais la suite de ce roman assez impatiemment, quand je l’ai reçu je l’ai commencé aussitôt. Pourtant, ce volume me laisse une légère sensation amère.

Effectivement, je constate ne pas être la seule sur Booknode ou encore sur Goodreads, mais ce volume est plus décevant que les deux premiers. On s’éparpille beaucoup dans l’intrigue, beaucoup d’éléments sont présents sans avoir été réellement introduit, c’est dommage car cette franchise à beaucoup de potentiel et nos personnages ne manquent pas de profondeur.

Autant la plume de l’autrice reste toujours aussi fluide, le récit toujours aussi rythmé que dans les précédents volumes, je trouve que l’intrigue n’a pas été assez développé ou qu’elle manquait tout simplement de quelques éléments supplémentaires pouvant l’étoffer et supprimer cette sensation de creux.

J’attends tout de même avec impatience le volume 4 pour savoir ce que Sienna et Aiden nous réserve dans la meute!