Destinations touristiques populaires pour leur atmosphère unique, les parcs d’attraction attirent chaque année des millions de visiteurs. En famille ou entre amis, ils sont l’endroit parfait pour s’amuser et créer des souvenirs mémorables.

On vous a donc regroupé 5 grands parcs européens dans différents pays à visiter si vous êtes dans le coin.

Disneyland Paris

Comment ne pas commencer par le parc à l’effigie de la plus célèbre des souris ! Disneyland Paris est notre grand parc français situé à Chessy en Seine-et-Marne, dans la région parisienne. Avec ses attractions pour les petits et plus grands, on vous assure un dépaysement total. Un vrai conte de fées en termes de structures et de décorations. Vous retrouverez des zones thématiques dédiées aux plus célèbres univers de la franchise (Némo, Cendrillon…). Une nouvelle zone dédié à l’univers Marvel a d’ailleurs ouvert durant l’été 2022. Le prix des billets varie en fonction de la période tarifaire au moment de votre voyage. Les prix démarrent à 56€ pour un adulte, 52€ pour un enfant. L’entrée est gratuite pour les enfants de 3 ans et moins.

Europa Park

Europa Park est sans doute l’un des meilleurs parcs d’attraction d’Europe du fait de la diversité des attractions qu’il propose. Il se situe à Rust, en Allemagne, proche des villes françaises de Strasbourg et Colmar. Avec 15 zones thématiques et une centaine d’attractions, vous voyagerez à travers les Alpes suisses en prenant le Matterhorn Blitz. Vous aurez un goût de la Scandinavie avec le Fjord Rafting. Et si vous n’en avez jamais assez de voyager, on vous conseille un escapade virtuelle à travers l’Europe avec le Voletarium. Les tarifs démarrent à 49€ pour les enfants de 4 à 11 ans et à 57,50€ pour les adultes (à partir de 12 ans). L’entrée est gratuite pour les enfants de 3 ans et moins et fixée à 49€ à partir de 60 ans. Les prix peuvent évoluer en fonction de la saison à laquelle vous venez visiter le parc.

Port Aventura World

Situé à Salou en Espagne, PortAventura est un parc qui possède deux des plus hautes montagnes russes d’Europe : le Red Force dans la zone Ferrari Land (107m) et le Shambhala (78m) dans le parc simple. Pas d’inquiétude pour ceux qui ont l’estomac fragile, il y a aussi des montagnes russes plus tranquilles (Stampida), des attractions d’eau (Tutuki Splash ou Angkor) et des manèges adaptés aux plus petits (Coco Piloto ou Waikiki). On vous conseille d’ailleurs d’y faire un tour pendant les vacances de la Toussaint où le parc est recouvert de décorations d’Halloween. Il y a également bien moins de monde qu’en été. Les tarifs sont sujets à des modifications en fonction de la saison mais démarrent à 42€ pour Port Aventura seul et 49€ si on ajoute une entrée à FerrariLand pour les juniors/seniors (4-10 ans et +de 60 ans). Pour les adultes (11-59 ans), comptez 48€ pour Port Aventura et 56€ minimum avec l’entrée pour FerrariLand en plus.

Efteling

Direction Kaatsheuvel au sud des Pays-Bas pour visiter le parc magique d’Efteling. Il est rempli d’attractions basées sur des contes de fées et des légendes. Parmi elles, vous retrouverez notamment Droomvlucht, une promenade en volant à travers un monde féérique, passant par des scènes inspirées de Hansel et Gretl ou Cendrillon. Plongez en immersion dans le conte des mille et une nuits avec Vogel Rok, une montagne russe intérieure avec des effets spéciaux et de la musique. On vous conseille également De Vliegende Hollander, une promenade en bateau à travers les mondes de pirates, et de fantômes! Pour une entrée, comptez 48€ (adultes et enfants de + de 3 ans). L’entrée est gratuite pour les 3 ans et moins.

Tivoli Gardens

Cap sur le Danemark pour clôturer cette liste non-exhaustive des meilleurs parcs d’attraction européens. Rendez-vous dans le deuxième plus vieux parc d’attraction du monde à Copenhague. Un peu plus petit que les autres, il n’en est pas moins amusant. Magnifique parc au cœur de la capitale danoise, il est très apprécié de tous ceux qui l’ont visité. Des décors de vikings, des voyages dans les contes d’Andersen, des balades et des montagnes russes, il y a de quoi satisfaire amateurs de sensations fortes et plus calmes. Parmi les meilleures attractions, on retrouve The Vintage Cars, The Monsoon, Fatamorgana, The Star Flyer ou encore Rutschebanen, la plus ancienne montagne russe en bois du monde. On vous le conseille fortement pendant la période de Noël pour ses belles décorations ! Pour les tarifs, du lundi au vendredi pour les 8 ans et plus comptez 18€, le week-end 19€. L’entrée enfant est à 8€ seulement ! (Cela peut varier en fonction du taux de change entre l’euro et la couronne danoise).