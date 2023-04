C’est parti pour la dernière semaine du mois d’avril et son lot de sorties cinéma !

Quand Tu Seras Grand

Yannick est aide-soignant dans une maison de retraite.

Entre pression permanente et restrictions budgétaires, il fait face aux manques de moyens avec une bonne humeur contagieuse.

Mais lorsqu’on lui impose de partager le réfectoire avec une classe d’enfants, la situation se complique.

Leur arrivée ainsi que celle de son animatrice, Aude, va bousculer le quotidien de tous et surtout des résidents…

La magnifique histoire d’un choc de génération où les uns sauvent les autres.

Notre Tout Petit Petit Mariage

Max et Lou se sont fait une promesse. Pour leur mariage ce sera seulement eux et leurs témoins.Mais ça… C’était sans compter sur l’ENORME fête surprise qui les attend ! Ils voulaient être 4, ils se retrouvent 300 et tout va très vite devenir incontrôlable… Ils rêvaient tout petit petit… Ils auront grand, TRÈS TRÈS grand !

Noémie Dit Oui

Après s’être enfuie d’un centre jeunesse, Noémie se lie d’amitié avec un groupe de délinquants et tombe amoureuse d’un proxénète.

Après avoir été convaincue par son nouvel amoureux que son mode de vie est sans danger, Noémie se retrouve à se prostituer et fait face aux conséquences du milieu de la prostitution.

Misanthrope

Eleanor, une jeune enquêtrice au lourd passé, est appelée sur les lieux d’un crime de masse terrible.

La police et le FBI lancent une chasse à l’homme sans précédent, mais face au mode opératoire constamment imprévisible de l’assassin, l’enquête piétine.

Mad God

Un Assassin surgit des abysses dans une cloche à plongée et s’enfonce au cœur d’un univers infernal peuplé de créatures mutantes et de scientifiques fous. Bientôt capturé, il devient la victime du monde qu’il est chargé de détruire …

Un chef d’oeuvre d’épouvante expérimental réalisé en stop-motion.

Ma Langue Au Chat

À l’aube de la cinquantaine, Laure ne supporte plus rien : ni son travail, ni son mari Daniel… ni sa vie.

Le seul être qui trouve grâce à ses yeux et constitue son seul allié est Max, son chat.

Lorsque ses amis de toujours débarquent à la campagne pour fêter l’anniversaire de Daniel et que Max le chat disparaît, Laure disjoncte… …et se met à enquêter.

Qui a fait disparaître Max ? Qui est le coupable ? Laure n’est pas au bout de ses surprises…

Le Jeune Imam

À 14 ans, Ali est un adolescent à la dérive.

Sa mère qui l’élève seule ne trouve d’autres solutions que de l’envoyer au village au Mali pour finir son éducation.

Dix ans plus tard, Ali revient.

Malgré les doutes de sa mère auprès de qui il est prêt à tout pour briller, il devient l’imam de la cité.

Adulé de tous et poussé par ses succès, Ali décide d’aider les fidèles à réaliser le rêve de tout musulman : faire le pèlerinage à la Mecque.

Hokusai

Japon, XVIIIème siècle.

Alors que le pouvoir impérial impose sa censure sur les artistes, le jeune Shunrô, apprenti peintre, est exclu de son école à cause de son tempérament impétueux et du style peu conventionnel de ses estampes.

Personne n’imagine alors qu’il deviendra Hokusai, célèbre auteur de la Grande vague de Kanagawa.

Beau Is Afraid

Beau (Joaquin Phoenix) tente désespérément de rejoindre sa mère.

Mais l’univers semble se liguer contre lui…

Burning Days

Emre, un jeune procureur déterminé et inflexible, vient d’être nommé dans une petite ville reculée de Turquie.

À peine arrivé, il se heurte aux notables locaux bien décidés à défendre leurs privilèges par tous les moyens, même les plus extrêmes.

