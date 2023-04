Ce lundi 10 avril, la comédie signée Frédéric Quiring était diffusée en avant-première à l’UGC Bassin à flots de Bordeaux, en présence du réalisateur et de l’actrice principale Camille Lou !

Pétillant et rafraîchissant

On le sait, le public a parfois tendance à bouder le cinéma français, mais avec Ahmed Sylla et Camille Lou à l’affiche de Notre Tout Petit Petit Mariage, il risque d’y avoir de nombreux séduits.

Alors qu’ils souhaitaient un mariage en toute intimité avec pour seuls invités leurs 2 témoins, Max et Lou vont se retrouver malgré eux aspirés dans des festivités de 300 personnes, inspiration Projet X.

Et on se laisse volontiers aspirer avec eux !

Si l’on pouvait craindre un film un peu cliché, avec la famille catholique très conservatrice de Monsieur, et le riche papa divorcé de l’excentrique maman du côté de Madame, il n’en est rien !

Derrière l’apparence légère et le scénario original de Notre Tout Petit Petit Mariage, on nous propose en réalité des réflexions bien plus profondes, le tout interprété avec justesse.

Des sujets de société traités avec humour et malice

Du papa terrifié à l’idée de voir sa petite fille grandir (traduisant toute son angoisse sous forme de mépris à l’égard de son gendre), jusqu’à la croisade de l’adoption en passant par la peur de décevoir, le mensonge, la communauté LGBT+ mais aussi bien sûr l’amour et l’amitié, ce film vous fait passer sans cesse de l’émotion au rire pendant presque 1h30.

Un tournage de challenges et de rebondissements

Ayant duré 7 semaines à Merargues, en Provence, ce dernier n’a visiblement pas été de tout repos, il a d’ailleurs failli être interrompu, à peine lancé !

En effet, Camille Lou nous a raconté avoir foncé dans un mur dès la première scène, durant laquelle elle conduit un scooter.

« J’étais tellement malade ce jour-là, je voyais rien ! » nous a-t-elle confié.

Mais heureusement, plus de peur que de mal !

Et ce n’est pas la seule surprise que lui a réservé ce tournage, mais heureusement pour elle, la seconde étais bien plus agréable.

C’est durant ce dernier que le conjoint de l’actrice, visiblement inspiré, lui a fait sa propre demande en mariage !

On leur souhaite plein de bonheur !



Mais sur un plan plus technique, une grande partie du film est tourné sous forme de « vlog » caméra au poing, ce qui offre un rendu des plus divertissants et authentique, mais a nécessité un énorme travail de préparation et de coordination.

Une comédie pleine de charme

Dans la salle, petits et grands ont été conquis.

Ce film atypique et divertissant a su faire rire chacun mais surtout, au final, le message que nous délivre Notre Tout Petit Petit Mariage, c’est que quels que soient les différences et imprévus, l’amour finit toujours pas triompher.

Il faudra maintenant patienter jusqu’au 26 avril pour voir le film de Frédéric Quiring, qui confiant d’ailleurs à la salle avoir déjà des idées pour une suite …

