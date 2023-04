Le mois d’avril démarre très fort avec des sorties remarquables et remarquées pour cette première semaine !

Super Mario Bros, le film

On ne le présente plus, il s’agit là d’une des plus grosses sorties cinéma de l’année 2023.

Vous suivrez Mario et tous ses amis dans sa quête pour sauver son frère Luigi et le Royaume Champignon.

À l’instar des premiers avis, les éloges pleuvent déjà et annoncent la couleur !

On peut enfin en parler : #SuperMarioBros est la meilleure adaptation de jeu vidéo à ce jour et le meilleur film d'Illumination.

C'est très malin, drôle, super rythmé. et ça pioche intelligemment dans 40 ans de jeux.

Foncez-y en famille mercredi. pic.twitter.com/9cmjq7ObEb — CloneWeb (@cloneweb) April 2, 2023

Vous l’aurez compris, Super Mario Bros s’annonce comme le film qui mettra tout le monde d’accord.

Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan

Plongés dans le 17e siècle, Martin Bourboulon et son casting, notamment composé de François Civil, Vincent Cassel et François Duris, retracent les débuts de mousquetaire de D’Artagnan et les premiers jeux de pouvoir qui viennent avec …

Un film historique et épique à ne pas manquer.

L’Établi

Adapté du roman de Robert Linhart et tiré d »une histoire vraie, L’Établi nous ramène quelques mois après Mai 68.

Robert, un militant d’extrême-gauche et professeur érudit s’infiltre dans une usine Citroën où il se fait embaucher en tant que travailleur à la chaîne.

Son but ? Rallumer le feu révolutionnaire, surtout lorsque l’usine revient sur les accords passés …

About Kim Sohee

Kim Sohee est jeune lycéenne de Corée du Sud dont le destin sera tragiquement scellé par son stage de fin d’étude et la pression cauchemardesque exercée sur elle.

Quand l’irréparable se produit, c’est à Oh Yoo-Jin que revient cette enquête, qu’elle découvrira bien plus profonde et morbide que ce qu’il semblait …

Une critique sociale des plus frappantes.

Normale

Lucie, jeune lycéenne, vit seule avec son père atteint d’une maladie dégénérative.

Chez la jeune Lucie, c’est elle qui gère tout. Elle est devenue l’adulte de la maison lorsqu’il a été diagnostiqué à son père une maladie dégénérative.

Face à la menace d’un placement en foyer, ce duo haut-en-couleurs et joyeux (incarné par Justine Lacroix et Benoît Poelvoorde) va tout faire pour paraître aussi normal que possible.

Voilà une belle semaine cinématographique en perspective, il ne reste plus qu’à choisir (ou pas) !

Mais le mois ne fait que commencer, découvrez toutes les sorties cinéma que vous réserve le mois d’avril !