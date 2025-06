LA petite FILLE oubliée

Auteurs Souky Nombre de pages 121 Date de parution 15/05/2025 Editeur Bubble Prix 22€

Résumé

Aleona a 11 ans lorsqu’elle réalise que sa mère bascule dans la folie. Refusant de partager ce fardeau pour la protéger et par crainte d’être jugée, la petite fille trouve refuge dans l’écriture de son journal. Mais ces notes intimes vont être rattrapées par la réalité…

Ce que j’en pense

LA petite FILLE oubliée raconte l’histoire d’Aleona, une jeune fille de 11 ans qui va découvrir que sa mère devient folle. De quelle manière ? Facile ! Sa mère va la réveiller une nuit pour lui dire que le lendemain elle va se suicider sur la place du marché. Dès les premières pages, l’ambiance est donc plantée ! Si la mère ne se suicide finalement pas, la vie d’Aleona a définitivement basculé. Pour surmonter cette épreuve, elle va commencer à rédiger un journal intime et surtout à ne rien dire à ses amis à l’école. Bienvenue dans la vie d’Aleona, petite fille oubliée …

Si Aleona arrive à sourire et être heureuse à l’école, dès son retour à la maison sa vie change. Et le style de la bande dessinée également. Les ambiances claires et lumineuses alternent avec les passages beaucoup plus sombres, presque horrifiques, que constituent les moments entre Aleona et sa mère. Souky porte son histoire avec un dessin en noir et blanc tout en rondeur extrêmement efficace et qui plonge le lecteur dans l’univers compliqué d’Aleona. Les différentes polices d’écriture renforcent le sentiment d’être directement dans le journal de la petite fille et participe grandement à l’implication du lecteur dans le récit.

L’auteur indique s’être inspiré de sa propre vie et son expérience avec son père. De quoi renforcer l’attachement du lecteur à cette petite fille en souffrance et l’envie de la voir s’en sortir. Mais Aleona finira-t-elle par voir la lumière au bout du tunnel ?

Un récit très intimiste, bouleversant et percutant. Une lecture que j’ai dévorée et adorée ! Le dessin de Souky et l’histoire m’ont happés. L’histoire de la petite fille oubliée vous marquera mais n’est peut-être pas à mettre entre toutes les mains. La superbe année 2025 des éditions Bubble se poursuit !

