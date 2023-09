Puisque ce mois de septembre ne semble pas vouloir trancher entre chaleur écrasante et averses torrentielles, une virée ciné devrait mettre tout le monde d’accord : c’est le moment de découvrir les sorties de la semaine !

Mystère à Venise

Venise, veille de la Toussaint, quelques années après la fin de la Seconde Guerre mondiale. C’est là que vit désormais le célèbre détective Hercule Poirot, aujourd’hui retraité. Après avoir consacré sa vie à élucider des crimes et avoir été témoin de ce qu’il y a de pire chez l’être humain, il a renoncé à sa vocation d’enquêteur. Et s’il fait tout pour éviter d’être confronté à des affaires criminelles, ce sont souvent elles qui le rattrapent…

Les secrets de la princesse de Cadignan

C’est une princesse, une grande séductrice. « Don Juan femme », selon l’expression de Balzac. D’une intelligence diabolique. Cette femme, qui a eu de nombreux amants, presque tous les personnages masculins de la « Comédie humaine », va enfin trouver l’amour. Le vrai. Le grand.

Le livre des solutions

Marc s’enfuit avec toute son équipe dans un petit village des Cévennes pour finir son film chez sa tante Denise. Sur place, sa créativité se manifeste par un million d’idées qui le plongent dans un drôle de chaos. Marc se lance alors dans l’écriture du Livre des Solutions, un guide de conseils pratiques qui pourrait bien être la solution à tous ses problèmes.

La Nonne : la malédiction de Sainte-Lucie

En France, en 1956, un prêtre est assassiné dans un internat. Après la mort du prêtre, il se passe des choses qui ne peuvent plus être expliquées rationnellement. Sœur Irène est une nouvelle fois confrontée à un pouvoir démoniaque. Elle se rend vite compte que c’est le démon Valak qui est de retour et qui se prépare à ses méfaits meurtriers.

L’été dernier

Anne est une brillante avocate, spécialisée dans la défense des mineurs victimes d’abus et des adolescents en difficulté. Elle habite dans une grande villa sur les hauteurs de Paris avec son mari, Pierre, et leurs deux filles. Cependant, l’harmonie dans sa famille est perturbée par l’arrivée de Théo, fils de Pierre né d’un précédent mariage, qui emménage chez eux. Anne entame en effet une liaison avec cet adolescent de dix-sept ans rebelle et contestataire, et cela risque de tout détruire.

L’Océan vu du coeur

Longtemps, l’Océan nous a paru inaltérable et inépuisable, mais l’impact de nos actions sur sa biodiversité et sa température est alarmant. Dans L’Océan vu du coeur, suite de La Terre vue du coeur, Hubert Reeves, entouré de scientifiques, d’explorateurs passionnés, nous propose de redécouvrir ce qui le menace et surtout, sa capacité de régénération phénoménale. Un hymne au Vivant, dans ce qu’il a de plus riche, de plus précieux et nécessaire à préserver si l’on veut survivre, parmi d’autres espèces, sur notre planète bleue.

Un métier sérieux

C’est la rentrée. Une nouvelle année scolaire commence au collège où se retrouvent Pierre, Meriem, Fouad, Sophie, Sandrine, Alix et Sofiane, un groupe d’enseignants engagés et soudés.Ils sont rejoints par Benjamin, jeune professeur remplaçant sans expérience et rapidement confronté aux affres du métier.A leur contact, il va découvrir combien la passion de l’enseignement demeure vivante au sein d’une institution pourtant fragilisée.

De belles claques cinématographiques qui s’annoncent cette semaine entre épouvante, émotion et prise de conscience.

