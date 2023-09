Et voilà, c’est la rentrée, il va falloir serrer les dents et sécher les larmes.

Quelles sorties ce premier mercredi de septembre nous proposent les salles obscures pour nous consoler ?

Visions

Pilote de ligne confirmée, Estelle mène, entre deux vols long-courriers, une vie parfaite avec Guillaume, son mari aimant et protecteur. Un jour, par hasard, dans un couloir d’aéroport, elle recroise la route d’Ana, photographe avec qui elle a eu une aventure passionnée vingt ans plus tôt. Estelle est alors loin d’imaginer que ces retrouvailles vont l’entraîner dans une spirale cauchemardesque et faire basculer sa vie dans l’irrationnel.

Le ciel rouge

Les amis Léon et Félix se rendent en été dans une maison de vacances idyllique au bord de la mer Baltique. Là, ils reçoivent involontairement deux invités de la maison, Nadja et David. Dans les chaudes nuits d’été, non seulement la température augmente, mais aussi les sentiments des jeunes adultes se réchauffent. Mais alors que les incendies de forêt autour d’eux deviennent incontrôlables, le groupe doit apprendre à mieux se serrer les coudes que jamais.

Le château solitaire dans le miroir

Kokoro, une jeune fille en première année de collège, fait l’école buissonnière à cause des mauvais traitements que lui réservent ses camarades de classe. Un jour de mai, alors qu’elle reste enfermée dans sa chambre, elle rencontre six collégiens dans une situation similaire à la sienne, dans un château dans le miroir de sa chambre. Des aventures à leurs côtés l’attendent.

Inside

Sam, une adolescente sans histoire, assiste à un phénomène surnaturel terrifiant dans son école. Sa meilleure amie en est la première victime. Elle sera la suivante, si ce qui est enfermé parvient à s’échapper…

Anti-Squat

Inès est menacée de se faire expulser de chez elle avec Adam, son fils de 14 ans. A la recherche d’un emploi, elle est prise à l’essai chez Anti-Squat, une société qui loge des personnes dans des bureaux inoccupés pour les protéger contre les squatteurs. Son rôle : recruter les résidents et faire respecter un règlement très strict. Inès est prête à tout pour se faire embaucher et s’en sortir avec Adam. Mais jusqu’où ira-t-elle ?

Toni en famille

Antonia, dite Toni, élève seule ses cinq enfants. Un job à plein temps. Elle chante aussi le soir, dans des bars, car il faut bien nourrir sa famille. Toni a du talent. Elle a enregistré un single qui a cartonné. Néanmoins, c’était il y a 20 ans. Aujourd’hui, ses deux aînés s’apprêtent à rejoindre l’université. Alors Toni s’interroge sur sa vie quand tous ses enfants auront quitté le foyer.

En somme, une rentrée pleine de diversité pour convenir à tout le monde !

Pour ceux qui seraient encore trop déprimés pour quitter le canapé, découvrez les sorties Netflix du mois de septembre !