La saison étant propice, Capcom a décidé de faire un grand ménage de printemps et de dépoussiérer quelques vieux titres laissés dans le placard pendant des décennies. Après le remaster du premier jeu sorti en 2019, une série d’animation chaotique pour rester poli et l’annonce d’un nouveau titre Onimusha: Way of the Sword, voici enfin venir le remaster d’Onimusha 2.

Quand Keiji Inafune, producteur éminant chez Capcom, n’était pas occupé à sortir un jeu Mega Man chaque mois ou à tacler ouvertement ses collègues, il lançait de nouvelles franchises comme Onimusha ou Dead Rising. À la base parti pour être un spin-off de Resident Evil durant la période Sengoku (Entre le XVème et XVIIème siècle donc), le jeu a rapidement évolué pour devenir indépendant de la franchise horrifique de Capcom et a même réussi à attacher l’acteur Takeshi Kaneshiro (Le Secret des Poignards volants, Les Trois Royaumes) au projet, ce qui deviendra une habitude pour la franchise. Le jeu fit un carton, et la suite, développée en même temps, sortie à peu près un an plus tard.



10 ans après les évènements du premier jeu où Samanosuke Akechi (interprété par Takeshi Kaneshiro) a vaincu le roi démon Fortinbras, le seigneur de guerre Nobunaga Oda se hisse à la tête de la hiérarchie Genma et devient leur nouveau maître. Son premier plan et d’éliminer tous les guerriers Oni et commence donc par massacrer le village Yagyû dans une cinématique d’introduction très violente. Le jeu commence quand notre héros, Jûbei, arrive après la bataille dans son village détruit. Une voix le mène à une grotte près de son village mais il se fait attaqué par des Genmas.

Avez-vous déjà dansé avec le Diable au clair de lune ?



Le gameplay est strictement identique au premier, reprenant ce mélange atypique de survival-horror et d’Action-RPG. Vous pouvez utiliser des armes diverses comme un sabre foudroyant ou une lance de glace, mais tout cela importera peu lorsque vous aurez maîtrisé LA technique ultime du jeu: le Issen. Si vous appuyez sur la touche d’attaque au moment précis où l’attaque ennemie vous atteint, vous pouvez le tuer en un cas et libérer beaucoup plus d’âmes que si vous l’aviez tué dans un combat traditionel. Sur le papier, c’est une bonne idée mais cela finit par rendre le jeu trop facile. Si vous avez foi en vos réflexes, il existe un mode de jeu où c’est le seul moyen de venir à bout de vos terribles adversaires.

Lorsque vous venez à bout des Genmas, vous pouvez absorber leurs âmes, chacune avec des propriétés différentes: les âmes rouges servent de points d’expérience pour pouvoir améliorer l’équipement de votre personnage, les jaunes vous permettent de restaurer votre santé, les bleues, restaurent votre magie et les violettes remplissent votre jauge Onimusha .Lorsque vous en collectez 5, vous pouvez accéder à votre forme Oni où vous êtes invincible et faites beaucoup de dégâts. Mais voilà, cette fonction ne sert à rien. Tant que vous pouvez faire des Issen, vous n’avez rien à craindre. J’ai dû l’utiliser une fois contre un boss, mais c’est tout. Le remaster propose quelques qualités supplémentaires par rapport à la version originale comme la possibilité de changer d’arme sans avoir à passer par l’inventaire et surtout choisir de pouvoir se transformer en Oni lorsque vous récupérez cinq âmes violettes. Dans la version PlayStation 2, lorsque vous absorbiez votre cinquième âme violette, vous vous transformiez automatiquement.



Graphiquement, le jeu reste dans la tradition des jeux 3D Capcom de l’époque avec des personnages se baladant dans de très beaux décors pré-rendus avec des cadrages fixes. Les modèles des personnages restent convaincants mais quand il s’agit de montrer des expressions de visage, cela peut parfois virer à l’horreur.

Le début du jeu au village Yagyû est inspiré par Les Sept Samurais.

Contrairement au remaster du premier jeu, la bande-son d’Onimusha 2 est restée intacte. Il n’y a pas de nouvelles compositions et les voix japonaises et anglaises demeurent intact. À noter que si la version japonaise affiche fièrement que le personnage principal est interprété par le regretté Yûsaku Matsuda, ce dernier ne partage que ses traits avec Jûbei. En effet, Capcom avait fait appel à un imitateur au lieu d’un acteur pour interpréter le personnage et disons que le résultat est à la hauteur de ce que l’on peut attendre de ce genre de décision. Il s’agit là du seul point noir d’une VO qui fait le café et enfin disponible pour la première fois en Europe.

Le mini-jeu « L’homme en noir » rend hommage à la série Histoire de détective où Matsuda jouait le rôle principal.



Keiji Inafune et Yûsaku Matsuda ne sont pas les seuls grands noms associés à Onimusha 2 et Capcom a fait appel à des vétérans du tokusatsu pour venir sublimer le jeu à commencer par le character designer et réalisateur japonais Keita Amemiya qui signe ici le design des personnages, des monstres, des machines et mêmes quelques décors. Ses illustrations et croquis peuvent enfin être visionnés dans une galerie dédiée et c’est un véritable plaisir d’enfin pouvoir voir le travail du papa de Zeiram et GARO (à ne pas confondre avec le titre japonais de Fatal Fury).

Le regretté Noboru Sigumra qui avait déjà travaillé avec Amemiya sur Kamen Rider BLACK et Kamen Rider ZO a vendu ses services de scénariste à Capcom après avoir joué au premier Resident Evil.Ce grand homme aura signé le scénario de tous les jeux d’horreur de Capcom jusqu’à ce que la maladie l’emporte en 2005. Les deux vétérans du tokusatsu ont reprit leur poste respectif pour Clock Tower 3 sortit la même année. La bande-originale du jeu a été composée par Taro Iwashiro, habitué des productions d’époque puisqu’il il a aussi signé la BO de l’adaptation animée de Kenshin le Vagabond, des jeux Tenchu et de Bushido Blade. Il est accompagné par les compositeurs maison de Capcom Hideki Okugawa (Street Fighter III) et Toshihiko Horiyama (Demon’s Crest et quelques jeux Mega Man).

Les illustrations de Keita Amemiya valent presque à elles seules l’achat du jeu.



Jûbei et Nobunaga ne sont pas les seuls personnages historiques à apparaître dans l’aventure puisque vous pourrez interagir avec quatre autres personnages: Magoichi Saiga (inspiré par Magoichi Saika, un mercenaire de la période Sengoku), un mystérieux mousquetaire, Ekei Ankokuji, un moine bouddhiste libidineux ayant survécu à l’assaut du château d’Azuchi dans le premier jeu, Kôtarô Fuma, ninja du clan Iga ici présenté comme un jeune homme et Oyu, une mystérieuse guerrière venue du clan Azai menant la guerre contre Nobunaga. Votre relation avec ces personnages évoluera au fil de votre partie, dépendant notamment du système d’amitié. Dans le village qui sert de hub, vous pourrez interagir avec vos compagnons et leur offrir des cadeaux. S’ils sont au départ indifférents, ils peuvent se joindre à vos périples et vous offrir d’autres cadeaux en fonction de ce que vous leurs offrez. Pour ma part, c’est Ekei qui s’est révélé être un allié inattendu. Par ailleurs, dépendant de votre relation, il se peut que certaines séquences de jeu soient transformées pour vous permettre de jouer temporairement avec ces personnages et aider Jûbei à se sortir du pétrin.

Ekei, très content d’avoir reçu un masque de Tengu.

La durée de vie du jeu est dans la norme des jeux action-horreur de Capcom de l’époque. Il vous faudra probablement une dizaine d’heures pour venir à bout de votre première partie mais comme d’habitude, ces jeux vous encouragent à y rejouer à plusieurs reprises pour pouvoir le finir en moins de temps, atteindre le rang S et débloquer des bonus… du moins, c’était comme ça sur PS2, car tous les bonus sont déjà débloqués par défaut dans le remaster, réduisant ainsi le replay-value du jeu. Dommage.

Enfin, parce que je sais que c’est apparemment un argument de vente pour certains, la cinématique d’introduction montre moins de peau sur la séquence d’Oyu et son costume années 70 est aussi légèrement retouché. Toujours est-il qu’il serait dommage de passer à côté d’un si bon jeu pour des retouches franchement minimes.



Onimusha 2 reste donc tout aussi génial que lorsqu’il est sorti sur PS2, il y a 23 ans. On regrettera peut-être que tous les bonus soient accessibles dès le départ, réduisant le replay-value du jeu à la chasse aux succès/trophées. Les ventes du jeu en Europe ayant été catastrophiques à l’époque, on espère que cela ne se reproduira pas cette fois et qu’il faudra attendre moins longtemps pour voir le remaster d’Onimusha 3 et cette fois, on espère que Jean Reno pourra enregistrer l’intégralité de ses répliques.



Onimusha 2: Samurai’s Destiny Remastered est disponible sur Steam, consoles PlayStation, consoles Xbox et sur Nintendo Switch.