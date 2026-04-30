2 heures à tuer est une catégorie spécifique de test express de jeux vidéo, où le testeur passe maximum 2 heures, et pas une seconde de plus, sur le jeu pour donner son avis rapide pour savoir si on a envie de continuer de jouer au titre, ou si l’on passe au suivant.

Galerie d’images

Vidéo(s) de gameplay

The Run est un jeu vidéo en FMV produit et réalisé par PRM Games en collaboration avec Benacus Entertainment et RNF Productions.

Petit rappel de ce qu’est un FMV en passant, c’est un jeu vidéo avec des séquences vidéos entièrement filmé avec de vrais acteurs. L’interactivité est forcément limitée et vous êtes plus souvent spectateur que joueur.

Vous suivrez donc Zanna, une runneuse influenceuse qui est en voyage en Italie pour parcourir des beaux paysages et les faire partager à ses followers. Ce qui devait être un simple « run » devient une chasse à l’homme, puisque Zanna se rend vite compte que des hommes masqués la traque et souhaite absolument mettre fin à ses jours. Vous devrez donc suivre l’histoire et à plusieurs embranchements de l’histoire, vous devrez faire un choix (façon qte ou sur pause si vous activez l’option), qui vous amènera jusqu’à la séquence suivante, ou la mort de Zanna. Car oui, Zanna va mourir, très souvent (il y a même un menu avec la liste des morts « trouvées » en jouant), et il faudra donc arriver jusqu’à à une des différentes fins pour découvrir la raison de cette traque.

Les acteurs sont globalement convaincant, même si on est pas sur du grand jeu d’acteur shakespearien, on suit l’aventure avec intérêt pour connaitre la suite. Quelques scènes d’actions et de combats sont relativement réalistes, ainsi que les morts de notre héroïne (et d’autres), assez impressionnante parfois. Un arbre de suivi permet de voir les embranchements choisis, et de recommencer la partie en sélectionnant d’autres choix. On aurait juste aimé pouvoir reprendre à un point précis plutôt que de tout recommencer, et aussi de pouvoir faire avance rapide sur certaines séquences de combats pour trouver le bon choix sans mourir, qui nécessite plusieurs essais. Le premier run se fini en moins de 2h, mais le titre a plus de 3h de séquences filmés donc on peut facilement arriver au double en rejouant les scènes et les divers embranchements.

The Run est disponible sur Android & IOS, ainsi que sur PC et Mac au tarif de 9,99€.

Jeu testé sur Rog ally Z1 extreme avec une compatibilité complète (en tactile ou avec les boutons de la console).