Avec sa collection G2 Flow, Pilot joue clairement la carte du plaisir visuel et tactile. Ici, on oublie le simple stylo utilitaire pour passer sur un objet du quotidien un peu plus fun, presque “feel-good”, avec ses coloris pastel inspirés d’un univers très doux : jaune citron, menthe givrée, bleu ciel ou encore rose guimauve.

Le premier contact est franchement réussi. Le design attire l’œil sans en faire trop, avec un rendu satiné plutôt élégant et une transparence qui laisse apparaître des motifs colorés presque hypnotiques. C’est simple, ça donne envie de les poser sur son bureau plutôt que de les laisser traîner dans un tiroir.

Mais heureusement, le G2 Flow ne se contente pas d’être joli. En main, le grip moelleux fait le job et assure une prise en main confortable, même sur de longues sessions d’écriture. Et surtout, la pointe 0,7 mm se montre très agréable à l’usage. L’encre glisse vraiment bien sur le papier, avec une sensation fluide et régulière qui rend l’écriture naturelle, presque sans effort.

À titre personnel, j’aurais apprécié une pointe un peu plus fine pour encore plus de précision, notamment sur les petites écritures. Mais c’est clairement une question de préférence, et à la maison, le ressenti est tout l’inverse : ma femme adore ce type de tracé plus généreux.

Autre bon point, les stylos sont rechargeables, ce qui évite de les jeter une fois vides. Un détail qui compte aujourd’hui, surtout pour un produit qu’on utilise aussi souvent.

Proposée à 8,60 € la pochette de quatre ou 2 € à l’unité, cette gamme G2 Flow réussit à allier look soigné, confort d’écriture et accessibilité. Un stylo simple en apparence, mais qui coche finalement pas mal de cases pour transformer une tâche banale en petit moment un peu plus agréable.