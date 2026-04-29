l y a des jeux qui mettent votre culture générale à rude épreuve… et puis il y a Au Pif !, qui vous rappelle surtout que vous êtes capable de vous tromper avec une confiance déconcertante.

Le concept est simple, efficace, et surtout terriblement addictif : il faut répondre à des questions chiffrées parfois sérieuses, parfois complètement absurdes, puis replacer les cartes dans le bon ordre sur une sorte de frise chronologique… enfin, “chronologique”, façon Hitster mais avec des nombres à estimer plutôt que des dates à replacer. Et franchement, l’idée fonctionne très bien.

Lors de notre partie à trois, on pensait être armés. On avait un “expert” jeux vidéo, un autre calé en histoire, un qui se débrouille en musique, en nature… bref, sur le papier on formait une belle équipe. Dans les faits ? Des scores calamiteux. À croire que connaître plein de choses ne sert à rien quand on doit estimer “au pif” combien pèse un lama ou combien de touches comporte un piano. Et c’est justement là que le jeu devient drôle.

Le vrai plaisir vient du côté coopératif. On débat, on argumente, on tente de convaincre les autres avec des raisonnements parfois bancals mais prononcés avec aplomb. “Non mais attends, forcément c’est plus que ça…” avant de retourner la carte et de constater qu’on était à des années-lumière de la vérité. Le jeu crée facilement des discussions et de bons fous rires, ce qui en fait un excellent party game ou ice-breaker, un avis que l’on retrouve souvent en ligne où beaucoup saluent son accessibilité et ses parties rapides. Certains apprécient aussi son côté “jeu familial” facile à sortir sans explication interminable.

On aime aussi son rythme : les parties sont courtes, dynamiques, et on peut facilement enchaîner les manches. C’est typiquement le genre de boîte qu’on sort en début ou en fin de soirée, sans prise de tête.

Alors évidemment, Au Pif ! ne révolutionne pas le jeu d’ambiance. Il pioche des idées déjà vues ailleurs, et sa mécanique rappelle forcément un peu Hitster dans la satisfaction de construire progressivement quelque chose de cohérent… avant qu’un détail vienne tout ruiner. Mais il le fait avec suffisamment de personnalité et d’humour pour qu’on passe un très bon moment.

Au final, Au Pif ! est un jeu simple, drôle et fédérateur. On n’y joue pas pour briller, mais plutôt pour rire de ses erreurs… et parfois célébrer un improbable coup de génie. Et rien que pour ça, c’est déjà une belle réussite.

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