Je ne sais pas vous, mais de mon côté, je ne suis pas un énorme fan de musique. J’en écoute souvent, mais je suis dans 80% des cas incapable de vous citer l’interprête de la chanson, et encore moins son titre. Alors quand mon ami Pauline a dégainé Hitster lors d’une soirée passée chez elle il y a quelques temps, j’ai commencé par râler, imaginant assez aisément me prendre une énième raclée à un blind-test.

« Mais non t’inquiète pas, la dernière fois on a joué avec des nullos, et ils ont gagné ». Si on repassera pour le tact, elle aura au moins eu le mérite d’attiser ma curiosité et de me laisser tenter. C’est donc armé de toute ma culture musicale – ainsi qu’un d’un bon London Mule préparé par son cher et tendre, troisième joueur de notre partie – que je me suis laissé happé. Et bordel, c’était très chouette.

Le but du jeu de Hitster est le suivant : parvenir à classer une frise chronologie une suite de chansons. Le premier joueur qui parvient à placer 10 titres sur sa frise a gagné. A tour de rôle, on pioche une carte que l’on scanne à l’aide d’un téléphone et du QR Code qui se trouve au dos. La musique se lance alors directement sur Spotify, et il n’y a plus qu’à tendre les oreilles. Ne reste alors pour vous qu’à la positionner sur votre frise chronologie, initialement composée d’une seule carte chanson (sur laquelle figurent interprête, titre et date de sortie). Si vous l’avez bien placée, elle reste là et votre frise s’agrandit. En bonus, vous pouvez gagner un jeton Hitster si vous parvenez à trouver le chanteur et le titre.

Et ces jetons, à quoi ils servent alors ? Vous pouvez les utiliser pour différentes choses : passer une chanson si vous ne la connaissez pas ou si vous n’êtes pas sûr de vous (1 jeton), acheter une carte gratuite à positionner sur votre frise (3 jetons), et même tenter de « voler » la carte de l’un de vos adversaires en positionnant votre jeton sur le bon endroit de sa frise si vous pensez qu’il s’est trompé. Tout ça apporte encore plus de vie aux parties, et c’est vraiment chouette.

Les cocktails de Benoit aidant, on a vraiment passé une superbe soirée à enchaîner quelques parties et à chanter à tue-tête sur chacun des tubes. Si connaître les infos sur les chansons aide vraiment puisque cela permet de gagner des jetons, il est effectivement possible de remporter une partie simplement en ayant un assez bon souvenir de la période à laquelle on a entendu telle ou telle chanson passer. Bon, ça ne m’a absolument pas été mon cas et je me suis fait complètement lapider. Mais c’est un détail.