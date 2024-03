Malgré son format assez court (150 pages) et son style (monologue), Flamboyant crépuscule d’une vieille conformiste arrive à faire passer suffisamment d’émotions et de messages pour qu’on s’attache à la protagoniste principale. Le livre parvient à décrire des personnages et des situations qui vous rappelleront forcément quelqu’un de votre famille ce qui déclenche forcément un petit sourire en coin coupable . Une lecture qui vous fera prendre un peu de recul sur votre vie et qui vous poussera peut-être à prendre des nouvelles des personnages âgées proche de vous !

