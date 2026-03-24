Quand on a un enfant sensible au mal des transports, chaque trajet peut vite devenir une petite épreuve. Et je sais de quoi je parle. Depuis tout petit, Noah a énormément de mal en voiture, mais aussi en train ou en avion. Les vacances, les week-ends, même un simple trajet un peu long… tout devient rapidement compliqué. On a testé pas mal de solutions, avec plus ou moins de succès. Les bracelets d’acupression, par exemple, ont apporté un petit mieux, mais sans jamais vraiment régler le problème.

Alors forcément, quand j’ai découvert les lunettes Ringo, j’étais à la fois curieux… et un peu sceptique.

Une idée étonnante… mais pas si bête

Le principe des lunettes Ringo repose sur une technologie assez simple à comprendre. Elles intègrent un liquide coloré qui bouge en fonction des mouvements du véhicule et recrée une sorte de ligne d’horizon artificielle dans le champ de vision. L’objectif est de résoudre le fameux conflit entre l’œil et l’oreille interne, à l’origine du mal des transports .

Sur le papier, ça paraît presque gadget. Dans la réalité, c’est beaucoup plus sérieux que ça. Le concept est breveté, testé en laboratoire, et surtout déjà utilisé sur des modèles adultes depuis plusieurs années.

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Ce qui est intéressant ici, c’est que cette version Ringo a été pensée spécifiquement pour les enfants, avec un design adapté à leur vision encore en développement et un bandeau élastique pour bien tenir en place.

Le test avec Noah : une vraie surprise

Soyons honnêtes : je n’y croyais qu’à moitié avant de tester. Et pourtant… les résultats ont été franchement convaincants.

On a pu utiliser les lunettes sur plusieurs trajets en voiture, dont certains assez longs, et la différence est nette. Là où Noah aurait été rapidement mal, voire obligé de s’arrêter, il a réussi à tenir le trajet sans problème majeur. Pas forcément une transformation magique à 100 %, mais clairement une amélioration très significative.

Et ça, quand on est parent, ça change tout.

Alors oui, visuellement, ce n’est pas ce qu’il y a de plus stylé. On ne va pas se mentir, ça ressemble un peu à un objet sorti d’un labo. Mais paradoxalement, Noah les aime bien. Il les met sans rechigner, presque comme un petit accessoire “spécial trajet”, et rien que ça, c’est déjà une victoire.

Au final, les lunettes Ringo ne sont pas un gadget. C’est une solution simple, naturelle (sans médicament), et surtout efficace dans notre cas. Si votre enfant souffre régulièrement du mal des transports, ça vaut clairement le coup d’essayer. Parce qu’au-delà du produit, c’est surtout le confort de toute la famille qui est en jeu.

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