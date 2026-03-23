Après avoir trouvé la combinaison idéale pour affronter le froid sur les pistes — avec une base bien chaude chez Odlo et une tenue de ski ultra technique signée Columbia — restait une pièce essentielle à compléter : la doudoune.

Parce qu’en station, entre deux descentes, à la terrasse d’un resto d’altitude ou simplement en fin de journée, on a vite besoin d’une vraie couche chaude. Et dans la vie de tous les jours, quand l’hiver s’installe pour de bon, c’est encore plus vrai.

De notre côté, on a opté pour les doudounes Columbia Cloudview, en version homme et femme. Et autant dire qu’elles n’ont pas fait qu’un simple passage à la montagne.

Une chaleur qui rassure… même quand il fait vraiment froid

Premier bon point : la sensation de chaleur est immédiate. Là où certaines doudounes donnent parfois l’impression d’être légères “sur le papier”, ici, on est clairement sur quelque chose de sérieux.

On l’a évidemment portée à Pra Loup, en complément de notre équipement ski (notamment avec la base Odlo et la tenue Columbia Platinum Peak II), mais c’est surtout lors d’un autre contexte qu’elle nous a bluffés : notre hiver en Corée.

Avec des températures qui descendent facilement entre -10 et -15°C, on est sur un tout autre niveau d’exigence. Et pourtant, aucune mauvaise surprise. Bien au contraire : on a été parfaitement protégés, sans jamais ressentir le froid.

C’est simple, on a rarement été aussi à l’aise dans ces conditions.

Technique, mais facile à porter au quotidien

Ce qui fonctionne particulièrement bien avec cette Cloudview, c’est son équilibre. On sent qu’il y a de la technique derrière — isolation efficace, bonne gestion de la chaleur — mais sans tomber dans la doudoune trop “sport” difficile à porter au quotidien.

Résultat : on l’a portée aussi bien à la montagne qu’en ville, tout au long de l’hiver.

Le design est réussi, sobre mais moderne, avec une coupe agréable à porter. On est sur quelque chose de polyvalent, qui passe partout sans donner l’impression d’être en tenue de ski en permanence.

Ce petit détail qui ne laisse pas indifférent

Impossible de ne pas parler de l’intérieur doré, façon couverture de survie, signature de Columbia sur certains modèles.

Alors oui, ça peut surprendre. Clairement, ce n’est pas le détail le plus discret du monde. De notre côté, on aime bien ce côté un peu “tech assumé”, qui change des doublures classiques.

Mais on a aussi eu droit à quelques remarques (et quelques blagues) de proches, preuve que ça ne laisse pas indifférent. Disons que c’est le genre de détail qu’on adore… ou qu’on regarde avec un petit sourire en coin.

Au final, ces doudounes Columbia Cloudview remplissent parfaitement leur rôle. Chaudes, confortables, polyvalentes, elles accompagnent aussi bien les journées à la montagne que les périodes de grand froid en ville.

Et quand on commence à les porter à -15°C sans jamais avoir froid, difficile de ne pas valider l’expérience.

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