Qui dit vendredi dit bientôt le week-end, mais surtout nouvelles musiques ! Aujourd’hui on a droit à des nouveautés d’anciens gros artistes des années 2000 ainsi que d’autres sur la montée. C’est parti !

Albums

Jason Mraz – Mystical Rythmical Radical Ride

L’interprète du très célèbre tube « I’m Yours » est de retour sur le devant de la scène avec un tout nouvel album. Mystical Rythmical Radical Ride est un recueil de bonnes ondes. L’album possède des sonorités très folk et pop qui nous entraînent dans une aventure assez magique. Le tout est assez jovial et procure de émotions positives ! Le titre de l’album est donc plutôt bien choisi de la part de l’auteur-compositeur interprète américain. Certaines chansons restent néanmoins assez nostalgiques et tournées vers l’introspection comme Little Time. L’inspiration derrière cet album, il la trouve dans ses souvenirs et notamment grâce à sa mère. Cette dernière l’a encouragé à sortir un album dance-pop « avant qu’il ne soit trop tard ». Le pari est réussi !

Vous pouvez vous procurer Mystical Rythmical Radical Ride dans tous les points de vente !

Kelly Clarkson – chemistry

Pour son 10ème album studio, Kelly Clarkson n’a pas hésité à donner de tout son être. chemistry regroupe 14 titres des plus personnels et, disons-le, des plus mélancoliques. La chanteuse américaine récemment divorcée de son mari a pu retranscrire tout ce qui passait dans sa tête et son coeur. Il y a donc une bonne majorité de chansons plutôt mélancoliques, qui sont des rétrospections sur sa relation passée. Toutefois, quelques exceptions se glissent dans l’album tel que « ​​favorite kind of high » ou encore « magic » qui sont des titres assez entraînants, rythmés et pleins d’espoir pour l’avenir. Le petit coup de coeur de cet album est « lighthouse », une magnifique chanson au piano que Kelly sublime de sa belle voix et son coffre !

chemistry est disponible dès maintenant dans tous les magasins !

Singles

Demi Lovato – SWINE

Demi Lovato a surpris ses fans ce jeudi soir en annonçant la sortie immédiate d’un tout nouveau single appelé « SWINE ». Demi continue sa lancée dans le rock et on doit dire que c’est un style qui lui correspond vraiment bien. Côté paroles, on est sur un soulèvement envers le gouvernement américain qui réduit les droits des femmes et personnes de la communauté LGBTQIA+. Cette chanson est sortie autour du premier anniversaire de la décision de la Cour suprême de démanteler le droit constitutionnel à un avortement sécurisé, qui a été établi par Roe V Wade en 1973. Demi ne se laissera pas faire et encourage à travers cette chanson tous ceux qui voient leurs droits diminuer de se battre pour faire entendre leurs voix.

Hozier – Unknown/Nth : Accompagnée d’une douce mélodie de guitare électrique, Hozier nous dévoile le deuxième single de son album Unreal Unearth qui sortira le 18 août prochain. On ne se lasse pas de la magnifique voix du chanteur irlandais. Unknown/Nth est un titre plein de références à la Divine Comédie de Dante Alighieri, principalement du 9e cercle de l’enfer. La chanson est donc très axée sur une relation incomprise, entre distance et trahisons, où le partenaire du chanteur ne semble être devenu qu’un étranger. Tout ce qu’on a de plus à dire est qu’on a hâte que l’album sorte !

Diplo, Elle King – Without You

Produit par Diplo et King Henry, « Without You » fut dévoilé à minuit par le DJ américain en collaboration avec Elle King. On retrouve une grande influence de la country dans ce morceau dont s’inspire beaucoup Elle King. Même si les paroles ne sont pas des plus joyeuses puisqu’elles relatent de la perte d’une personne, le rythme apporte une certaine ambiance estivale et aussi bizarre que cela puisse paraître, ça marche très bien !

Nicki Minaj, Ice Spice – Barbie Girl (feat.Aqua)

Véritable sample de la chanson originale d’Aqua que l’on entend d’ailleurs en fond sonore en plus du beat pendant tout le morceau, Barbie Girl réunit Nicki Minaj et Ice Spice dans une battle de rap des plus sympathiques. Les deux américaines évoquent la puissance des femmes à travers le prisme des poupées Barbie longtemps vues comme la perfection. Le titre rejoint ceux de Dua Lipa ou encore Karol G dans l’album de la bande-originale du film Barbie qui sortira le 19 juillet prochain.

Autres sorties notables de la semaine

Albums :

Maisie Peters – The Good Witch

Kim Petras – Feed The Beast

Singles :

A Lesser Man – The Weeknd

Toxic Trait – Stormzy & Fredo

One Like You – LP

True Babe – Gwen Stefani

Extendo – Vladimir Cauchemar, SCH, Unknown T

Now Or Never – Martin Solveig, Faouzia

Vous pouvez également jeter un coup d’oeil aux sorties musicales de vendredi dernier. Bonne écoute !