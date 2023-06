Après quelques semaines bien chargées musicalement parlant, nous avons l’honneur que vous dire que cette semaine…il y a encore de belles sorties en termes d’albums et de singles ! On fait le point juste ici.

Albums

Shaka Ponk – Shaka Ponk

C’est un moment doux-amer pour les fans de Shaka Ponk. Après 20 ans de carrière, le groupe français a décidé de brancher les guitares pour un dernier album sorti ce vendredi. Shaka Ponk se compose de 10 titres pour une durée d’environ 40 minutes. L’album commence fort par la chanson « D’essence » chantée par Frah et Sam à moitié en espagnol. À travers les paroles des chansons, le groupe évoque sa colère sur les questions environnementales et sociales telles que l’immigration. Cela se ressent aussi beaucoup dans la chanson « J’aime pas les gens« . Côté instrument on est dans du bon rock comme nous a habitué le groupe. Une chanson qui se démarque des autres est « 13 000 heures« . On ressent profondément la colère du groupe envers l’Ecole avec un grand E et tous les problèmes que l’on y trouve. Surtout au niveau du corps professoral. L’album est validé chez Conso-Mag ! Vous pouvez vous procurer Shaka Ponk dès maintenant dans tous les points de vente.

Singles

DJ Snake – Westside Story

Le célèbre DJ français vient de sortir un tout nouveau titre qu’il a lui même écrit et produit. Le single de 4:02 minutes est assez différent de ce que DJ Snake nous a habitué. On le sent peu à peu sortir de sa zones de confort avec des sonorités assez funk. Un morceau bien estival donc, à mettre dans vos écouteurs en balade proche de la mer ou en soirée sur la plage !

Leigh-Anne Pinnock – Don’t Say Love

Un an après la séparation du girlband britannique Little Mix, Leigh-Anne Pinnock est la première des trois filles qui étaient encore dans le groupe à sortir un single en solo ! Le single, très dance-pop évoque l’envie de ne pas vouloir perdre son temps avec quelqu’un qui ne veut pas la même chose que nous. Leigh-Anne évoque son envie de « quelque chose de réel » (I just need something that’s real). Attendons de voir ce qu’elle nous réserve pour la suite !

Doja Cat – Attention

Le premier single du prochain album de Doja Cat est entre nos mains. Annoncé début avril par la chanteuse/rappeuse américaine, il devrait voir le jour dans la deuxième partie de 2023. La chanson en elle même a des sonorités très hip-hop des années 90, un retour à ce que Doja faisait il y a quelques années. Concernant les paroles, certain(e)s de ses compatriotes dans l’industrie musicale devraient se couvrir, les piques sont lancées. Elle fait également un petit clin d’oeil à Nicki Minaj qu’elle admire grandement.

Bastille – No Angels (feat. Ella Eyre)

Quelle ne fut pas notre surprise quand on a entendu le nouveau titre de Bastille. C’est majoritairement une reprise de « No Scrubs » de TLC et « Angels » de The xx. Combinez les deux… vous obtiendrez No Angels. La voix belle voix de Dan Smith s’ajoute à la production qui a un côté assez épique avec des cordes (violons notamment) et des percussions bien retentissantes. Les voix de Dan et Ella à l’unisson se mêlent parfaitement pour le dernier refrain.

Gradur x Hamza – Mon BB

Côté rap cette semaine, Hamza et Gradur nous livrent une collaboration estivale. Les pieds dans l’eau, le cocktail et cette musique en fond vous assurent presque de passer un bon moment. Les voix des deux rappeurs s’accordent plutôt très bien. Côté paroles, on est dans l’appréciation de la partenaire des rappeurs. Simple mais efficace.

Autres sorties notables de la semaine

Albums :

Queens of the Stone Age – In Times New Roman

Tom Grennan – What Ifs and Maybes

Elisa Tovati – Elisa fait son cinéma

Singles :

Gucci Mane – Bluffin (feat.Lil Baby)

Booba – Signé

Kaaris – BORZ

Adèle Castillon, Videoclub – Alabama

Grégoire – Vivre

Vous pouvez également jeter un coup d’oeil aux sorties musicales de vendredi dernier. Bonne écoute !