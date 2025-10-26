Test effectué à partir d’une clef fournie par l’éditeur. Cette critique est basée sur une version du jeu en accès anticipé en n’est pas représentative du produit fini. D’après une partie jouée avec les textes en anglais.

Il y a quelques mois, je parlais des versions remastérisées des deux premiers Patapon. Annoncé en 2023 avec une campagne de financement participatif fructueuse, leur successeur spirituel, Ratatan, arrive après la bataille et en accès anticipé (le jeu est donc encore en développement). Qu’est-ce que ça donne pour l’instant ?

Si cette fois on n’incarne pas le dieu d’une tribu, le but du jeu est le même que Patapon: guider nos amis jusque dans l’Au-delà. Il est possible de choisir parmi 8 avatars, chacun ayant un attribut unique. Pour le reste, nous sommes en territoire connu.

Il y a des designs qui sont quand même plus classe que dans Patapon.

Comme pour Patapon, les niveaux sont divisés en petites sections alternant entre batailles et moments de répits où vous pourrez récupérer des objets qui vous permettront de booster vos capacités où celles de vos soldats Ratakurata. N’étant plus prisonniers de la PlayStation Portable, les développeurs se sont donc permis d’ajouter quelques commandes supplémentaires, notamment la capacité d’enfin pouvoir déplacer votre personnage, voir même de le faire bondir.

Pour ce qui est des phases de combat, c’est là où tout fout le camp. Si la méthode est la même que ses prédécesseurs (faire des combinaisons de touches en rythme pour faire différentes actions comme attaquer, se défendre, battre en repli, etc…), l’optimisation du jeu est exécrable. Par conséquent, battre la mesure relève plus du miracle que du sens du rythme, donc forcément, ce qui devait être à la base un petit jeu sympatoche devient une épreuve de force avec tous ces lags. Et comme c’est là le cœur du jeu, inutile de préciser que votre amusement dépendra largement de votre seuil de tolérance aux ralentis.

Pour une fois que c’est pas la faute à la manette.

Enfin, même si une partie du staff qui avait œuvré sur la trilogie Patapon est de retour, certains pleureront l’absence de notre frenchie Rolito qui n’est pas revenu pour assurer la direction artistique du jeu (et qui était presque responsable de la création de l’univers Patapon). Il est remplacé par un graphic designer et illustrateur japonais, Nelnal qui a notamment signé quelques illustrations pour Pokémon. C’est une question de goûts et de couleurs mais votre humble serviteur a trouvé l’univers de Ratatan coloré et chaleureux. Impossible de ne pas vouloir câliner ces adorables Ratatan (à quand les peluches ?) La bande-son et les effets sonores semblent sortis tout droit de Patapon. Ça se laisse écouter in-game mais on oubliera très vite une fois qu’on a éteint la machine.

Pour l’heure, le jeu ne possède que six mondes et se boucle en l’espace de quelques heures. Il faudra donc s’armer de patience en attendant la prochaine MàJ en Décembre pour avoir de nouveaux scénarios et le Printemps 2026 pour un nouveau monde, des décisions de marketing assez douteuses étant donné l’arrivée respective (entre autre) de Metroid Prime 4: Beyond et… GTA6.

Visiter le hub n’a jamais été aussi plaisant à l’œil.

Malgré une jolie DA, Ratatan est tout simplement injouable en l’état actuel. Espérons que les développeurs rectifient rapidement ces problèmes de lags.

Ratatan est disponible en accès anticipé sur Steam. Les versions consoles sortiront normalement au Printemps 2026.