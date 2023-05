Qui dit vendredi dit sortie de nouvelles musiques. Conso-Mag a regroupé pour vous les sorties notables de ce vendredi 5 mai 2023.

Album

Il était très attendu, le voici enfin : le sixième album studio d’Ed Sheeran, «-» (substract) est sorti à minuit ce vendredi. L’artiste britannique l’avait annoncé le 1er Mars à travers un post sur Instagram : « Écrire des chansons est ma thérapie. Ça m’aide à mettre un sens sur ce que je ressens. (…) En l’espace d’un mois, ma femme enceinte m’a annoncé qu’elle avait une tumeur et qu’il n’y avait aucun moyen de traitement avant l’accouchement. Mon meilleur ami, Jamal, un frère pour moi, est décédé subitement et je me suis retrouvé à défendre ma carrière et mon intégrité d’auteur. J’étais pris dans une spirale de peur, dépression et anxiété. Je sentais que je coulais, la tête sous l’eau, regardant la surface mais il m’était impossible de remonter pour respirer. »

Cet album est un véritable journal intime d’Ed Sheeran dans lequel il aborde notamment les thèmes du deuil, de l’anxiété et de la dépression. Il est donc bien mélancolique, très différent de ses anciens, même s’il reste très pop. Il est composé de 14 chansons dans sa version simple et 18 pour la version Deluxe avec en bonus les titres : Wildflowers, Stoned, Toughest et Moving.

Avec une production signée Aaron Dessner, Fred Gibson, Max Martin et Shellback, on retrouve tout de même le style propre au chanteur britannique, où prédominent piano et guitare. Petite préférence pour la chanson bonus « Stoned » de mon côté. Elle parle du ressenti d’une personne dépressive, qui n’a pas l’air d’avancer, alors que tout le monde autour semble heureux avec une vie posée.

Vous pouvez dès à présent vous procurer la version simple de Substract et la version deluxe en magasins.

Singles

I’ll Be – Céline Dion : Après la sortie du premier single le 13 avril dernier, Céline Dion a dévoilé ce vendredi un deuxième titre de la bande son du film Love Again : I’ll Be. C’est une chanson d’amour, bien rythmée, que l’on voit parfaitement en fond d’une comédie romantique. Qu’est-ce qu’on est heureux d’entendre de nouvelles chansons de l’artiste canadienne ! Le film sortira d’ailleurs en salles le 7 juin 2023 avec en tête d’affiche Priyanka Chopra Jonas et Sam Heughan.

The Formula – will.i.am, Lil Wayne : Nouvelle collaboration hip-hop/rap aux Etats-Unis ! Elle tombe à pic pour la week-end de Formule 1 à Miami. Dans cette chanson, will.i.am et Lil Wayne parlent de trouver la formule au succès. Ils font plusieurs métaphores et des comparaisons aux pilotes Lewis Hamilton et Max Verstappen. En outre, on entend des références à la course dans la production, ainsi qu’au dessin animé « Les Jetson ». Alors les fans de rap, vous en pensez quoi ?

Greatest Day – Take That (feat. Callum Scott) (Robin Schulz Remix) : Robin Schulz et Callum Scott ont réimaginé le titre phare du groupe britannique Take That « Greatest Day », et l’ont modernisé. On entend de nouvelles paroles interprétées par Callum Scott. Elles viennent compléter celles du titre initial. Côté instrumental, le piano, les guitares et les percussions laissent place au rythme des platines de Robin Schulz. C’est modernisé, c’est différent, sans être nécessairement dénaturé. En bref c’est un remix et ça marche bien !

Une tahitienne à Paris – Mareva Galanter, Robbie Williams : Voilà un duo que l’on n’attendait pas ! L’ancienne Miss France 1999 a sorti ce vendredi le premier single de son prochain album « Paris-Tahiti », en duo avec le célèbre chanteur des Take That. Dans ce titre, on entend les deux se chanter/parler en français et en anglais. La production fait très française. C’est le genre de chanson que l’on pourrait entendre dans un film avec Paris en fond. On retrouve de l’accordéon, et un rythme marqué nettement avec les instruments à cordes. À voir ce que l’album nous réservera d’autre !

Parmi les nouvelles musiques du jour, on peut aussi retrouver « Fell In Love » de Marshmello et Brent Faiyaz, « don’t call me pretty » de Gayle ou encore l’album de la bande originale du film Les Gardiens de la Galaxie, vol 3. Alors, que pensez vous de ces nouvelles musiques ?