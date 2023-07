No Sex club, la dernière sortie des éditions Slalom est une véritable ode à l’acceptation de soi mais surtout à la recherche d’une identité.

Résumé du livre.

Trois amis, un club, plusieurs possibilités…

Alan et Tilda en sont persuadés : ils sont les derniers des terminales à être vierges et cela n’aide pas à faire grimper leur côte de popularité. Tout le monde ne parle que de sexe au lycée. Mais l’arrivée d’Acerola, une nouvelle élève qui affiche avec assurance le drapeau de la fierté asexuelle, va tout changer. Ensemble ils créent le No Sex Club. Le succès est immédiat mais leur échappe rapidement : aux questions de consentement et de liberté de choix succèdent les appels à l’abstinence. Deux clans s’affrontent. L’amitié entre Alan, Tilda et Acerola se fissure… Tous vont devoir apprendre à s’écouter et à se respecter pour échapper aux injonctions qui pèsent sur chacun d’entre eux.

Mon avis.

Nous plongeons au cœur d’un lycée nantais, au sein du quel nos 3 protagonistes sont en pleine quête d’identité, et sont en proie à des moqueries. L’un d’eux, Alan, décide alors de lancer le « No Sex Club ». Un club qui a pour but de sensibiliser les lycées aux pratiques sexuelles ainsi qu’à l’existence d’une panoplie de différentes identités sexuelles.

C’est dans cette atmosphère de sensibilisation et de banalisation que le roman est tramé. J’ai adoré la plume de l’autrice, c’est d’une simplicité sans nom et pourtant le récit ne manque pas de profondeur. La seule envie que j’ai eu: le dévorer. Ce roman porte vraiment des enjeux considérables, et vraiment importants. J’ai découvert la plume de Betty et j’ai été surprise. Ce roman est touchant, on rigole, on est peiné, on ressent une multitude d’émotions. Chaque personnage, tant principal que secondaire m’a beaucoup touché.

A mon sens, ce roman mérite d’être lu par n’importe quel adolescent, c’est un livre très captivant et très intéressant à lire entre 13 et 17 ans: et plus important encore, il met en lumière la quête d’identité.